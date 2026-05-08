Цены на огурцы упали значительно ниже прошлогодних: сколько сейчас стоит килограмм

Предложение значительно превышает спрос, что сказывается на стоимости овощей.

Цены на огурцы в Украине от тепличных комбинатов снизились за неделю в среднем на 20%. Сейчас овощ отпускают в диапазоне 30–60 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что стоимость овощей продолжает стремительно снижаться. Сейчас тепличные огурцы стоят уже на 30% дешевле, чем в начале мая 2025 года.

Причиной такого удешевления продукта является сезонное увеличение предложения – урожаи в тепличных хозяйствах остаются стабильными и достаточно объемными. Количество предлагаемой продукции растет на фоне достаточно низкого спроса, который снизился по сравнению с предыдущей неделей.

Производители не исключают, что огурцы в Украине будут дешеветь и в дальнейшем в случае сохранения текущих темпов реализации.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Украинский огурец в "Сильпо" стоит 90 грн/кг.

В Varus килограмм огурцов продают со значительной скидкой за 59,9 гривни вместо 94,9 гривни.

Украинские тепличные огурцы продают в АТБ по 89,89 грн/кг.

Помимо огурцов, в Украине также выросли поставки помидоров от отечественных тепличных комбинатов. Стоимость овоща снижается на фоне некоторого спада спроса. При этом томаты все равно стоят значительно дороже, чем год назад.

В ближайшее время ряд молочных продуктов в Украине будет предлагаться к продаже торговыми сетями с акционными скидками, прогнозирует заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас. Однако эти же продукты уже осенью ощутимо подорожают из-за изменения ситуации на молочном рынке.

