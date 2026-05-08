Украине может не хватить денег: ЕС вновь обсуждает замороженные активы России, - Politico

Дефицит бюджета Украины может составить около 71 млрд евро в этом году и еще 64 млрд евро в 2027 году.

Нидерланды хотят возобновить дискуссию об использовании до 210 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины и финансирования ее обороны в 2027 году.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и европейских чиновников. Возвращение к теме российских активов может вновь разжечь сложные юридические, политические и финансовые споры, которые велись в ЕС в конце прошлого года. Тогда премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил против планов использования российских средств из-за опасений, что именно Бельгия будет нести риски в случае, если Москва попытается вернуть эти активы через суды.

Обсуждение возобновилось, несмотря на то, что Брюссель еще не перечислил ни одного евро из кредитной программы на 90 млрд евро, которую лидеры ЕС согласовали в декабре для поддержки Украины в течение двух лет. По оценкам ЕС, этого финансирования хватит лишь для покрытия примерно двух третей прогнозируемого бюджетного дефицита Украины до 2027 года.

Еврокомиссия также пытается привлечь дополнительные средства от Канады, Великобритании, США и Японии. В то же время в Брюсселе не уверены, согласится ли администрация президента США Дональда Трампа на новое финансирование для Киева.

Основная часть замороженных российских активов – около 185 млрд евро – хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Именно поэтому бельгийские власти опасаются возможных ответных мер со стороны России.

В прошлом году страны ЕС в итоге согласились на кредитную программу вместо полной конфискации российских активов. Это позволило оперативно покрыть насущные нужды украинского бюджета, однако в Еврокомиссии и среди дипломатов признают: если война продлится, Украине понадобится значительно больше средств.

По оценкам, дефицит бюджета Украины может составить около 71 млрд евро в этом году и еще 64 млрд евро в 2027 году. В то же время эти прогнозы основаны на предположении, что война закончится уже в этом году, что на данный момент выглядит маловероятным.

По данным Politico, инициативу Нидерландов уже поддержали Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. Часть других стран ЕС воздержалась от публичных заявлений из-за политической чувствительности вопроса. Один из дипломатов на условиях анонимности отметил, что дискуссия о российских активах "обязательно вернется в конце года".

Кредит ЕС для Украины – главные новости

Лидеры Евросоюза в декабре 2025 года приняли решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита на 90 млрд евро для финансирования ее обороны в течение следующих двух лет вместо использования замороженных активов России, как это предусматривал первоначальный план "репарационного займа" для Украины.

В апреле Евросоюз наконец принял решение о предоставлении Киеву предварительно согласованного кредита на 90 млрд евро.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что для получения следующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу.

