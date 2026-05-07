Этот салат получается легким и сытным: овощи дают свежесть, майонез – вкус, а крабовые палочки и яйца – питательность и энергию.

Салаты с крабовыми палочками давно заняли прочное место в повседневном рационе. Они отличаются необычным вкусом, при этом остаются доступными и не требуют дополнительной обработки продуктов. Один из таких вариантов – салат Весенний бриз, одинаково уместный как для обычного обеда, так и для праздничного стола.

Простой весенний салат – рецепт на каждый день

Этот вариант можно назвать более легкой интерпретацией классического рецепта. Хотя салат весенний – с яйцом он получается более насыщенным и гармоничным, а свежие помидоры добавляют сочность и едва заметную кислинку. К тому же, отсутствие термической обработки сохраняет естественные свойства продуктов и одновременно сокращает время приготовления, делая блюдо особенно удобным.

Вам понадобятся:

Видео дня

крабовые палочки – 200 г;

помидоры свежие – 2 шт (или другие овощи);

яйца куриные – 2–3 шт;

твердый сыр – 100–150 г (по желанию);

чеснок – 1–2 зубчика;

майонез – по вкусу;

соль и черный перец – по вкусу;

зелень (укроп или петрушка) – небольшой пучок.

Вы можете изменять состав по своему усмотрению, однако весенний салат должен соответствовать собственному названию, так что важно сохранить побольше свежих овощей – помидоров, огурцов или редиса.

Салат весенний – рецепт за 10 минут

Сначала отварите яйца вкрутую, остудите их, очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Далее нарежьте крабовые палочки кусочками среднего размера.

Помидоры тщательно вымойте, обсушите и аккуратно нарежьте кубиками, при необходимости удалив лишний сок с семенами.

Если используете сыр, натрите его на крупной терке, а чеснок мелко измельчите.

Соедините весенний салат с яйцом, крабовыми палочками, помидорами, сыром и рубленной зеленью.

Затем добавьте майонез, приправьте солью и черным перцем и аккуратно перемешайте, стараясь не надавливать.

Перед подачей дайте салату настояться 10–15 минут, чтобы вкус стал более цельным и выразительным.

Получился салат Весенний с крабовыми палочками, помидорами и яйцами – наглядный пример простого и вкусного блюда.

Ранее мы писали, как приготовить салат с курицей и солеными огурцами.

Вас также могут заинтересовать новости: