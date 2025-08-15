Монополи: уютный побег из переполненного Полиньяно-а-Маре в Италии

Главными туристическими изюминками южного итальянского региона Апулия являются городки Полиньяно-а-Маре и Альберобелло. Но на самом деле там есть еще немало уютных скрытых жемчужин. Одна из них – городок Монополи.

Приморский город Бари, столица региона Апулия на юге Италии, удобен туристам тем, что вокруг него расположено много интересных городков, которые сами по себе являются сплошными туристическими достопримечательностями, причем платить за их посещение вам не придется. Куда-то ехать быстрее, куда-то дольше, куда-то ходят поезда каждые полчаса, а куда-то – по три автобуса в день. И все это стоит не более 5 евро в одну сторону.

Большинство туристов при этом направляются к главным туристическим изюминкам региона – Полиньяно-А-Маре, известное одним из самых красивых пляжей Италии, и Альберобелло, узнаваемое благодаря его белоснежным домикам с крышами-конусами.

Впрочем, эти два города, особенно на пике летнего туристического сезона, обычно забиты туристами. Если же вам хочется отдохнуть от толп, можно выбрать и другие локации – например, уютный и очень красивый город Монополи.

УНИАН.Туризм на собственном опыте рассказывает об уютном городке Монополи на юге Италии.

Немного фактов о Монополи

Историки утверждают, что первые поселенцы на этом месте на побережье Адриатического моря появились примерно 15 тысяч лет назад. В то же время первым задокументированным постоянным поселением в этом месте был укрепленный город Мессапия, который датируется примерно 500 годом до нашей эры.

Чтобы улучшить связь с Востоком, между 108 и 110 годами нашей эры император Траян приказал построить в этой местности публичную дорогу, названную в его честь, и именно в пределах современного Монополи пролегал самый длинный участок Траянской дороги, один из важнейших путей Римской Империи. В 2012 году город Монополи создал археологический парк вокруг остатков этой древней дороги.

Свое современное название Монополи, что означает "единый город", получил после разрушения Гнатии остготским королем Тотилой в 545 году, когда ее жители бежали сюда. В последующие века территория контролировалась византийцами, норманнами и гогенштауфенами, а пик своего расцвета город был отправной точкой для морских экспедиций во время крестовых походов.

В 1484 году город перешел под контроль Венеции и пережил экономический подъем как морской порт на Адриатическом море, а также благодаря торговле собственными сельскохозяйственными товарами. В последующие десятилетия он часто подвергался нападениям мусульманских пиратов, что заставило Монополи построить мощные укрепления, многие из которых сохранились и до наших дней.

В 1529 году город, защищенный своей высокоэффективной оборонительной системой, с помощью венецианских солдат и своих граждан успешно выдержал трехмесячную осаду испанцев, которые были вынуждены отступить из-за потерь. После мира с Венецией город мирно перешел в руки испанского императора Карла V Габсбурга, однако ему все же был предоставлен статус свободного города.

Монополи стал частью новосозданного государства Королевство Италия только в 1860 году.

Город пережил определенное экономическое развитие в течение 1960-х годов благодаря открытию промышленного завода Тоньяна (важного итальянского производителя керамики), однако его закрытие в конце 1990-х годов стало серьезным ударом по экономике города.

В наши дни Монополи, с населением чуть менее 50 тысяч человек, занимает территорию около 160 квадратных километров и в первую очередь известен как сельскохозяйственный, промышленный и туристический центр.

Что посмотреть в Монополи

Учитывая такую насыщенную историю Монополи, в этом городе действительно много интересных мест, которые можно посетить. Да и по его старинным белоснежным улочкам очень приятно гулять. Даже если приехать туда в дождливую погоду, как это произошло в нашем случае.

Главная туристическая достопримечательность города – его старый порт с маяком, где и сейчас швартуются небольшие рыбацкие шхуны, туристические катера и большие паромы.

Там же расположен замок-крепость императора Карла V Габсбурга, построенный здесь в 1525 году по пятиугольному плану. Он расположен на мысе, который изначально был отделен от средневекового города, но в 17 веке был восстановлен и расширен. С начала 19 века замок использовался как тюрьма, и этот статус он сохранял до 1969 года. Сейчас же здесь проводятся различные художественные выставки и культурные мероприятия.

Еще одна интересная крепость в Монополи – прибрежный замок Святого Стефана, построенный нормандским лордом Годфри в 1086 году. Впоследствии он был превращен в бенедиктинский монастырь.

Впрочем, мы до него не дошли, потому что начался сильный ливень, и, к тому же, нам нужно было возвращаться в Бари. Идти к нему от замка Карла V чуть больше 4 километров вдоль симпатичной береговой линии. Там же рядом с замком Святого Стефана есть несколько пляжей, где можно отдохнуть в погожий день.

Еще одно must visit у города – Собор Монополи, или же более официально Basilica Concattedrale di Maria Santissima della Madi. По легенде, собор начали возводить вблизи места римского храма и места захоронения в 1107 году, но из-за отсутствия балок крыши строительство было остановлено. Чудо произошло в 1117 году, когда в гавань занесло плот с иконой Мадонны – именно балки от этого плавсредства были позже использованы для строительства крыши.

Сооружение в романском стиле было завершено лишь в 1442 году, когда его освятили. Впрочем, в течение следующих двух веков собор регулярно подвергался разрушениям из-за постоянных нападений – только в 1693 году была возведена новая колокольня собора, а во второй половине 18 века к нему были добавлены элементы барокко.

Кроме того, внимания заслуживают Церковь Сан-Сальваторе и Церковь Сан-Доменико, обе расположены в исторической части Монополи.

В целом, в городе есть много зданий с историей и скрытых сокровищ, на которые можно наткнуться, просто блуждая по улицам – здесь уже все зависит от того, сколько времени у вас есть.

Как добраться до Монополи

Город Монополи расположен примерно в 40 километрах от Бари, и до него можно доехать на поезде менее чем за полчаса – билет стоит всего лишь 3,9 евро. Поезда курсируют довольно часто, поэтому проблем с добиранием туда и возвращением обратно не будет (с расписанием и ценами на билеты можно ознакомиться здесь).

Мы вообще совместили наш визит в Монополи с посещением Полиньяно-А-Маре (ехать около 10 минут, билет стоит 1,3 евро) – после трех часов в переполненном туристическом городе прогулка по уютным улочкам Монополи стала для нас идеальным контрастом.

Напомним, что с поездами в Италии туристам стоит быть очень осторожными – билеты нужно не просто приобрести до поездки в кассе или в терминале, но и прокомпостировать в специальном автомате у выхода на платформу перед посадкой. В противном случае можно получить немалый штраф.

Где поесть в Монополи

Еще одно неоспоримое преимущество Монополи над Полиньяно-А-Маре, кроме меньших толп и отсутствия шума, – заметно ниже цены в заведениях питания. Правда, есть и минус – график работы у многих местных заведений, особенно не в наиболее туристической части, весьма ленивый, могут даже не работать в воскресенье.

Например, прячась от дождя, на полпути между железнодорожным вокзалом и историческим центром, мы забежали в типичный итальянский семейный ресторанчик с довольно банальным названием Spaghetti d'Italia, где съели прекрасную пасту болоньезе всего за 10 евро (ну и плюс дополнительно coperto по 1 евро с человека, куда же в Италии без этого).

Конечно, в исторической части города цены будут дороже, но сама атмосфера вам это компенсирует.

Кстати, поскольку Монополи – это рыбацкий городок, советуем обратить внимание на блюда из морепродуктов.

Где остановиться в Монополи

При желании, туристы могут остановиться на ночь в самом Монополи – к счастью, вариантов здесь достаточно, хотя город и не очень большой. Так, на популярных сервисах по бронированию жилья для туристов на сентябрь 2025 года можно отыскать около 160 вариантов размещения, правда цены – кусаются, а проживание в Бари обходится в 2 раза дешевле.

В частности, самый дешевый вариант размещения обойдется в 74 евро за ночь с двух человек (с учетом налогов), и это примерно в 7 километрах от центра, тогда как за апартаменты у пляжа или в историческом центре придется уже выложить от 100 евро.

***

Иногда, отойдя от проторенных дорожек, можно отыскать настоящие скрытые туристические жемчужины. Монополи – одна из них.

