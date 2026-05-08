Дайверы обнаружили огромное кладбище кораблей у небольшого острова

Работа археологов – сложная и не всегда вознаграждается сенсационными открытиями. Часто результатом многомесячных усилий становятся несколько найденных камешков со следами обработки. Но все же случаются и действительно выдающиеся находки. Именно такая история произошла в 2015 году у греческого архипелага Фурни в Эгейском море.

Как пишет ziare.com, речь идет об одной из самых впечатляющих археологических удач последних десятилетий: в течение всего лишь 13 дней подводная экспедиция обнаружила на морском дне сразу 22 затонувших корабля, некоторые из которых пролежали под водой почти 2000 лет.

Исследования проводили археологи из Греческого эфората подводных древностей и американского фонда RPM Nautical Foundation. Отправляясь в Фурни, они надеялись найти несколько обломков древних судов, но реальность превзошла все ожидания.

Местные рыбаки и дайверы годами рассказывали о странных скоплениях амфор и керамики на дне моря. Именно эти истории в конечном итоге подтолкнули ученых более внимательно исследовать акваторию. Архипелаг, расположенный недалеко от турецкого побережья, никогда не был крупным торговым центром или знаменитым городом. Однако его расположение делало Фурни важной точкой на перекрестке морских путей между востоком и западом Средиземноморья.

Во время экспедиции археологи находили корабли на различной глубине – от трех до 55 метров. Часть судов относилась к архаическому периоду Древней Греции, другие – к римской эпохе и более поздним эпохам вплоть до XVI века. До этого момента во всех территориальных водах Греции официально было известно примерно 180 мест древних кораблекрушений. Новая же находка всего за две недели увеличила это количество сразу на 12%.

"Думаю, мы все были шокированы. Мы ожидали найти три-четыре обломка кораблей и были бы очень счастливы", – вспоминал один из руководителей экспедиции Питер Кэмпбелл.

Особенно поразило исследователей то, что груз многих кораблей прекрасно сохранился. На дне моря до сих пор лежали амфоры, в которых более двух тысяч лет назад перевозили вино, оливковое масло и рыбный соус. Некоторые обломки образовывали целые "дорожки" из керамики, спускавшиеся по склону подводных скал.

Три корабля оказались уникальными даже для опытных археологов Средиземноморья. Один перевозил редкую керамику с острова Самос, другой – огромные амфоры II века нашей эры из региона Черного моря. А третий содержал так называемые "синопские морковки" – удлиненные амфоры из города Синоп, форма которых напоминала морковь.

Археологи убеждены, что архипелаг Фурни скрывает еще много тайн. Ведь во время той знаменитой экспедиции 2015 года они исследовали лишь около 5% береговой линии островов.

Как писал УНИАН, похожий случай несколько лет назад имел место на другом конце Средиземного моря. На дне Гибралтарской бухты археологи обнаружили более 150 подводных объектов, среди которых более 100 затонувших кораблей разных эпох – от V века до н. э. до времен Второй мировой войны.

Также мы рассказывали, что уже в этом году британские дайверы нашли у побережья Корнуолла обломки американского военного корабля USS Tampa, который затонул в сентябре 1918 года после атаки немецкой подводной лодки во время Первой мировой войны. Его местонахождение оставалось неизвестным более ста лет.

