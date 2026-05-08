В Украине ожидают визита представителей Трампа в конце мая – начале июня, – Зеленский

В Украине надеются на активизацию усилий дипломатов в поиске путей к миру.

График визита представителей президента США Дональда Трампа в Украину согласовывается. В Киеве надеются на приезд американской делегации в конце мая или начале июня. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Facebook по итогам доклада Рустема Умерова после встреч в Соединенных Штатах.

"Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны – лета. Надеемся, что на этот раз удастся реализовать запланированное и активизировать дипломатию", – отметил Зеленский.

Вместе с тем, в США обсуждались гуманитарные задачи, в частности продолжение обменов военнопленными.

"Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, укрепляя Украину и двусторонние отношения с Америкой", – сообщил Зеленский.

Что этому предшествовало

Как известно, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров прибыл в Майами для серии встреч с представителями США на фоне фактического застоя мирных переговоров о прекращении войны России против Украины. В последние месяцы переговорный процесс практически не продвигался. Переговоры при посредничестве США по ситуации на востоке Украины, в частности в Донецкой области, фактически заблокированы.

В начале апреля сообщалось о появлении новых обстоятельств, которые создали для Украины окно возможностей в направлении усиления будущего документа о гарантиях безопасности со стороны США.

