В Индонезии развернули спасательную операцию из-за извержения вулкана (видео)

В пятницу вулкан выбросил столб пепла на высоту до 10 км.

В Индонезии развернули срочную спасательную операцию после извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера, где могли оказаться заблокированными по меньшей мере 20 туристов-пешеходов. Как пишет The Independent, часть из них – иностранцы, в частности по меньшей мере девять граждан Сингапура.

По данным индонезийского агентства вулканологии, вулкан начал извергаться в 7:41 утра в пятницу, выбросив столб пепла на высоту до 10 км над кратером.

Власти призвали местных жителей и туристов не приближаться к вулкану ближе чем на 4 км. Также предупреждают об опасности вулканических селевых потоков, которые могут возникнуть из-за дождей.

Видео дня

Уровень опасности для вулкана остается третьим из четырех возможных – одним из самых высоких, сообщила руководительница агентства Лана Сария.

Отмечается, что на данный момент информации о нарушении авиасообщения из-за извержения нет.

Руководитель местной спасательной службы Иван Рамдани заявил, что к поискам привлекли десятки спасателей и полицейских, которые пытаются добраться до группы туристов.

По данным СМИ, это не первый случай, когда туристы оказываются в ловушке из-за внезапной активности вулкана Дуконо – одного из самых активных вулканов Индонезии. В частности, 6 апреля группа путешественников уже попадала в опасную ситуацию во время внезапного извержения. На видео, которое показывал Channel News Asia, видно, как в небо поднимается огромный столб пепла и обломков, а туристы в панике пытаются бежать вниз по склону.

Впрочем, местный гид приказал людям оставаться на месте и подниматься выше. На записи слышно, как он кричит: "Не спускайтесь, поднимайтесь наверх!"

Специалисты объясняют, что спуск во время активного извержения может быть еще опаснее, ведь облака пепла, вулканические газы и потоки обломков обычно движутся именно вниз по склонам.

Как пишет The Independent, Индонезия, где проживает более 280 миллионов человек, регулярно страдает от землетрясений и вулканической активности. В стране насчитывается около 120 активных вулканов, а сама она расположена в так называемом Тихоокеанском "огненном кольце" – зоне высокой сейсмической активности вокруг Тихого океана.

В ноябре прошлого года жители были вынуждены бежать после извержения вулкана Семеру, который выбросил в воздух двухкилометровое облако пепла. Еще раньше, в июле, вулкан Левотоби Лаки-Лаки засыпал окружающие деревни толстым слоем вулканического пепла.

Одним из самых смертоносных извержений последних десятилетий остается катастрофа 2010 года, когда вулкан Мерапи на густонаселенном острове Ява унес жизни 353 человек и вынудил эвакуировать более 350 тысяч человек.

Опасный вулкан в Греции

Напомним, под вулканом Метана в Греции, который находился в состоянии покоя на протяжении сотен тысяч лет, накапливаются огромные объемы магмы. Вулкан находится в 50 км к юго-западу от Афин. Сейчас исследователи обнаружили, что он кажется потухшим, но постоянно накапливает огромные объемы магмы глубоко в своих магматических камерах. Этот факт заставляет переосмыслить угрозу, которую представляют "тихие" вулканы, требующие постоянного мониторинга.

Вас также могут заинтересовать новости: