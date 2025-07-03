Вспоминая о южном итальянском регионе Апулия, часто в первую очередь перед глазами возникают белоснежные домики с серыми крышами-конусами в небольшом городке Альберобелло. УНИАН.Туризм расскажет, что стоит учесть перед поездкой в этот город "как на открытке".

Альберобелло (Alberobello) – это, бесспорно, одна из самых популярных туристических локаций региона Апулия, расположенного на юге Италии. Этот небольшой городок, известный на весь мир своими белоснежными домиками с серыми крышами-конусами, которые здесь называют "трулло", отнесенными к мировому наследию ЮНЕСКО, привлекает огромные толпы туристов. Но правда в том, что это место действительно стоит того, чтобы его посетить хотя бы раз в жизни, даже несмотря на его чрезмерную популярность.

УНИАН.Туризм по собственному опыту расскажет, как и, главное, когда туда лучше ехать.

Лучшее время для посещения Альберобелло

Разумеется, в летний погожий день белоснежные улочки Альберобелло, залитые солнечными лучами, выглядели бы более атмосферно, однако посещение этого городка в марте-апреле или ноябре, когда еще не начался туристический сезон (или уже закончился), а погода нестабильна, имеет свои плюсы.

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Во-первых, городок выглядит ну очень загадочно, во-вторых, там нет огромных толп туристов, которые постоянно портят вам кадр и вообще делают прогулку не слишком приятной.

Например, мы посещали Альберобелло в последнюю неделю марта – тогда весь день лил дождь, но это нас не отпугнуло. И даже несмотря на такую погоду на некоторых топовых локациях нам попадались толпы туристов, которые, впрочем, вполне можно было переждать.

Как доехать до Альберобелло

Мы ехали в Альберобелло из Бари – столицы Апулии (об этом городе можно почитать в нашем отдельном материале). Расстояние между ними составляет около 50 км и на самом деле там есть немало доступных вариантов, как добраться: автобусом, поездом или комбинированно с пересадкой.

Лучше всего ехать прямым автобусом от центрального железнодорожного вокзала Бари – хотя бы из соображений экономии времени: без пересадки на дорогу уйдет около 1 часа 10 минут, а с пересадкой – два часа или даже больше.

В марте за день таких рейсов официально проходило примерно четыре-пять, и тогда на них уже был немалый ажиотаж. Но, за что стоит похвалить итальянского перевозчика, так за то, что они не растерялись. Мы пришли на остановку где-то за 15 минут до отъезда автобуса, но уже тогда на него была большая очередь. Нам сразу стало понятно, что мы все не влезем в один автобус. Но быстро появилась представительница компании и сообщила, что через несколько минут будет еще один автобус, чтобы все смогли поехать.

Если же взглянуть на актуальные расписания автобусов из Бари в Альберобелло на лето, то сейчас они ходят немножко активнее, но все равно наибольшее количество – в первой половине дня. Далее в течение дня придется ехать с пересадкой "автобус + автобус" или "поезд + автобус", через Конверсано, Путиньяно или Полиньяно-а-Маре. Кстати, каждый из этих городков по-своему достоин внимания, а потому если есть время и вдохновение, можете вместить два направления в однодневную поездку.

Билет в одну сторону на прямой автобус в марте стоил 5 евро, примерно во столько же обходятся и другие варианты дороги. Покупать все билеты стоит заранее в терминалах или кассах на железнодорожном вокзале – у водителя их приобрести нельзя.

Легендарные трулли Альберобелло

Традиционные дома "трулли" начали строиться в некоторых регионах Апулии, в основном на плато Мурдже, с 16 века методом сухой кладки, впрочем, бум строительства выпал на 18-й, 19-й и начало 20-го века.

Согласно самой распространенной легенде, дома были сконструированы таким образом, что достаточно было достать один камень, чтобы здание полностью развалилось. В качестве причины называется запрет на строительство частных домов в этой местности. Мол, местные чиновники неофициально позволяли людям строить здесь жилье, но при условии, что оно будет быстро разбираться в случае визитов проверяющих органов и сборщиков налогов.

Стены труллей очень толстые, что обеспечивает прохладу летом и теплоизоляцию зимой. Такие дома обычно двухъярусные, в подавляющем большинстве трулли под каждой конической крышей находится одна комната, однако многокомнатные трулли имеют по несколько крыш-конусов, под каждой из которых размещена отдельная комната.

При этом на крышах труллей можно увидеть нарисованные белой краской различные христианские символы – кресты, стрелы, сердца, солнечные лучи, круги, животных, птиц, буквы и их комбинации. Конечно, о них сложены красивые легенды о защите от злых духов и других невзгод, но на самом деле все те символы, которые сейчас можно увидеть на крышах трулли в Альберобелло, были нанесены уже в 2000-х годах, когда проводилась их масштабная реконструкция.

В целом трулли разбросаны почти по всему историческому центру Альберабелло, но преимущественно в районе Монти, где собрано около тысячи таких конструкций. Какие-то из них расположены более обособленно, но большинство прилегают вплотную друг к другу – именно туда и направляется основная масса туристов.

Сейчас в этих домиках до сих пор живут люди, но также в ряде из них обустроены гостевые комнаты для туристов, рестораны, музеи и сувенирные лавки. Поэтому блуждая по узким улочкам этого района, вы точно найдете, что купить на память о путешествии, а также где перекусить – цены вполне адекватные.

Что еще стоит посмотреть в Альберобелло

Сам по себе город небольшой, всего на 10 тысяч жителей. В межсезонье, когда туристов еще мало, кроме нескольких особенно оживленных локаций, Альберобелло выглядит очень спокойным и уютным.

Поскольку мы были в Альберобелло в дождливый день, особой атмосферы загадочности ему также добавлял туман.

В целом в городе довольно приятно гулять – он светлый и элегантный.

Среди самых интересных местных достопримечательностей (кроме труллей) – Церковь Святых Космы и Дамиана (Parrocchia Santuario Basilica S.S. Cosma E Damiano), базилика с двумя башнями, построенная в конце 19 века на руинах церквушки 12 века.

Еще одна обязательная локация в Альберобелло – Церковь Святой Люсии (Chiesa di Santa Lucia), возле которой есть прекрасная смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на самое большое скопление труллей в городе.

Далее оттуда всего лишь за пару минут можно выйти к самим труллям.

Сколько времени стоит провести в Альберобелло

Мы успели обойти все, что нас интересовало в Альберобелло, за три часа, до того момента, когда ливень достиг своего пика и нам пришлось спасаться в одном из местных ресторанов с вкусной пиццей по вполне доступным ценам.

Это такой себе экспресс-тур по городу для туристов. Если же вы хотите больше углубиться в атмосферу этого волшебного места, там можно остановиться на ночлег в одном из исторических домиков.

Тем более, что в городе развешано много гирлянд, поэтому в наступлением сумерек там точно будет очень красиво.

Цены на жилье в Альберобелло

Если вы все же решите заночевать в Альберобелло – и это несомненно будет незабываемый опыт, то цены там не намного выше, чем в целом по Италии.

На популярных сервисах по бронированию жилья доступны около 200 вариантов жилья, и большинство из них действительно достойны внимания – это и уютные исторические домики из кремового камня, и сами белоснежные трулли.

При этом бронировать жилье стоит заблаговременно, особенно если планируете ехать в топ-сезон. Например, в одном и том же гостевом домике стоимость номеров на двух человек на июль стартует от 75 евро с налогами, а на конец октября – уже от 35 евро.

Средние же цены за ночь в двухместных номерах в гостевых домиках или апартаментах центре Альберобелло стартуют от 65 евро с учетом городского туристического налога, тогда как за отели придется выложить от 100 евро за двухместный номер.

Кроме того, туристы могут остановиться в отеле Hotel Sant' Antonio, обустроенном в бывших помещениях для духовенства прихода Сант-Антонио. Цены на двухместные номера там стартуют от 150 евро в летний сезон.

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Ранее УНИАН.Туризм также рассказывал об еще одной жемчужине Апулии – городке Полиньяно-а-Маре, известном одним из самых красивых пляжей Италии.

Марина Григоренко

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