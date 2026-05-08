'ПриватБанк' снизил курс евро: актуальный курс доллара и евро на 8 мая

Курс доллара к гривне в"ПриватБанке" в пятницу, 8 мая, остался на прежнем уровне и составляет 44,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,45 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел до 51,81 гривни.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,80 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 8 мая, снизился на 10 копеек и составляет 44,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,25 гривни за евро.

