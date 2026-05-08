В одной из стран ЕС предлагают платить украинкам за рождение детей: что известно

В Чехии в настоящее время проживает более 155 тысяч украинок в возрасте от 18 до 65 лет, получивших временную защиту.

Чешские эксперты и социологи советуют властям ввести государственную родительскую помощь после рождения ребенка для украинок в Чехии. Это может помочь стране преодолеть рекордно низкую рождаемость, пишет Seznam Zprávy.

Отмечается, что в настоящее время граждане Украины не получают такую помощь от государства. В то же время гражданам Чехии выплачивают до 350 тыс. крон (более 740 тыс. грн) при рождении одного ребенка.

"Больше всего помогло бы, если бы беженки из Украины получали выплаты на детей", – отметил влиятельный чешский социолог Даниэль Прокоп.

Видео дня

Аналитик Демографического информационного центра и эксперт организации "Человек в беде" Даниэль Гуле также подчеркнул, что в Чехии проживает много украинок репродуктивного возраста, которых стоит мотивировать.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, в стране сейчас проживает более 155 тыс. украинок в возрасте от 18 до 65 лет с временной защитой. При этом до полномасштабной войны, спровоцированной Россией, в Чешской Республике проживало 85 тыс. украинских женщин и девушек разного возраста.

В то же время в чешском статистическом управлении отметили, что в целом иностранки рожают меньше детей, чем гражданки Чехии.

Представители украинской общины подчеркнули, что ключевым фактором для рождения детей является ощущение стабильности. Статус временной защиты, который нужно постоянно продлевать, создает у людей ощущение неопределенности и демотивирует молодежь строить будущее в Чехии.

Несмотря на это, именно украинки рожают в Чехии больше всего детей среди всех иностранных женщин. В прошлом году у них родилось около 4,5 тыс. детей.

Украинцы в Европе – последние новости

7 мая министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что в правительстве хотят обладать информацией о тех украинцах, которые в ЕС имеют временную защиту. По словам министра, во время его встречи с европейским комиссаром по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером стороны сосредоточились, в частности, на вопросе возможного завершения режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года.

Ранее сообщалось, что по состоянию на март 2026 года временную защиту в странах-членах Евросоюза имели более 4,3 миллиона граждан Украины. При этом срок действия этой защиты должен истечь уже в марте 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: