Война на Ближнем Востоке может обойтись Украине в миллиарды долларов, - оценка НБУ

Война на Ближнем Востоке усиливает риски для экономики Украины из-за скачка цен на нефть, подорожания логистики и угрозы дефицита топлива.

Как говорится в Инфляционном отчете НБУ, боевые действия и угрозы судоходству в Ормузском проливе уже привели к резкому росту цен на энергоносители и их высокой волатильности.

Базовый сценарий НБУ предусматривает постепенное ослабление напряженности уже с конца второго квартала 2026 года. При таких условиях средняя цена на нефть Brent составит около 100 долларов за баррель во втором квартале и снизится до 80 долларов в конце года. В то же время в случае затяжной войны до конца 2026 года цены могут подскочить до 150 долларов за баррель с последующим снижением до 100 долларов в четвертом квартале.

Регулятор отмечает, что даже базовый сценарий создает для Украины более сильное давление, чем ожидалось ранее. Из-за высокой зависимости от импорта топлива цены на него в апреле выросли на 36% в годовом исчислении, тогда как в январе НБУ прогнозировал лишь 9%. Прямой вклад подорожания топлива в годовую инфляцию уже достиг 0,9 процентного пункта, а с учетом вторичных эффектов – роста транспортных и логистических расходов – до конца года влияние может вырасти до 1,5 п.п., а при негативном сценарии – до 3 п.п.

Более дорогие энергоносители также будут оказывать давление на экономический рост. Больше всего пострадают энергоемкие и транспортно-зависимые отрасли, где бизнес будет вынужден сокращать производство из-за роста себестоимости. По оценкам НБУ, война на Ближнем Востоке замедлит рост реального ВВП Украины в 2026 году на 0,3 п. п., а в случае затяжного конфликта – на 0,6 п. п.

Отдельным риском остается возможный дефицит топлива. Украина полностью зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому перебои с поставками могут осложнить логистику и работу агросектора. Кроме того, подорожание нефти и газа увеличит расходы Украины на импорт энергоносителей в марте–декабре 2026 года на 1,3 млрд долларов по сравнению с январским прогнозом, а при негативном сценарии эта сумма может более чем удвоиться.

Дополнительное давление создаст и рынок удобрений: расходы на их импорт могут вырасти до 150 млн долларов, а в случае длительной войны – до 300 млн долларов. При этом из-за мирового дефицита физические объемы импорта могут сократиться. Это приведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и уменьшению экспортного потенциала в последующие годы.

Частично негативный эффект может компенсировать подорожание агропродукции на мировых рынках. В НБУ ожидают, что это принесет Украине дополнительно от 0,6 до 1,6 млрд долларов валютной выручки в 2026 году. Также война на Ближнем Востоке, по оценкам регулятора, повысила интерес к украинским оборонным технологиям, что открывает потенциал для развития экспорта продукции ОПК.

После длительного периода снижения инфляция в Украине начала расти, прежде всего из-за подорожания энергоресурсов. Национальный банк ухудшил прогноз инфляции до 9,4% на конец текущего года (предыдущий прогноз составлял 7,5%).

Также Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП на этот год с 1,8% до 1,3%, ведь в начале года экономическая активность замедлилась, прежде всего из-за последствий атак России на энергетическую инфраструктуру и объекты логистики на фоне очень холодной зимы.

