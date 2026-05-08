Ведущие Android-бренды готовят смартфоны с селфи-камерами на 100 Мп: когда ждать

На рынке смартфонов назревает новый виток конкуренции в области фронтальных камер. По данным инсайдеров, ведущие китайские Android-бренды готовятся начать устанавливать в свои устройства фронтальные камеры разрешением 100 мегапикселей.

Речь идет о фронтальном модуле с квадратным сенсором формата 1:1. Такая конструкция позволяет захватывать более широкий кадр и автоматически адаптировать ориентацию снимка – человек может снимать как в портретном, так и в ландшафтном режиме, не поворачивая смартфон, пишет GizmoChina.

Такая конструкция должна составить конкуренцию Apple Center Stage в iPhone 17. Главная идея в том, чтобы камера сама удерживала объект в центре кадра и переключала композицию в зависимости от сценария. Android бренды фактически развивают эту концепцию дальше, добавляя значительно более высокое разрешение, что потенциально должно дать больше деталей в фото и видео.

При этом столь высокое количество мегапикселей может негативно сказаться на качестве изображения при слабом освещении. При уменьшении размера отдельных пикселей сенсор получает меньше света, что зачастую приводит к росту шумов и снижению детализации в темноте.

По слухам, первыми смартфонами с новой 100-мегапиксельной фронтальной камерой могут стать устройства Huawei из серии Nova 16, которые выйдут во втором квартале 2026 года. Также ожидается, что аналогичный сенсор появится в будущих моделях Find X10 от OPPO.

По версии авторитетных специалистов DxOMark, iPhone 17 Pro имеет лучшую селфи-камеру на рынке. Поскольку камера у iPhone 17 идентична версии Pro, базовая модель за $800 тоже превосходит всех Android-конкурентов.

УНИАН рассказывал, что 2026 году смартфоны с батареей 10 000 мАч и больше станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

