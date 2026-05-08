Вблизи Чернобыля распространяется масштабный лесной пожар, ситуация eсложняется, – ГСЧС

Спасатели в усиленном режиме пытаются потушить пожар.

В Зоне отчуждения в Киевской области стремительно распространяется масштабный лесной пожар. Сильный ветер и сухая погода осложняют ситуацию. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива. Ориентировочная площадь пожара уже составляет более 1100 га", – отмечается в сообщении.

Как отмечают спасатели, ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению. В частности, в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов.

Вместе с тем, к ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб. "Спасатели работают в усиленном режиме, осуществляя локализацию очагов возгорания и предотвращая дальнейшее распространение огня. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на границе с РФ в Черниговской области из-за вражеских обстрелов горят 2400 гектаров леса. Потушить пожар невозможно, поскольку лесоводы не имеют доступа к этой территории из-за ситуации с безопасностью.

6 мая в Карпатах продолжался масштабный пожар. Для тушения огня были задействованы сотни спасателей и авиация.

