Вдова погибшего на войне известного актера растрогала сеть публичным обращением

Жизнь Юрия Фелипенко оборвалась летом 2025 года.

Вдова погибшего на войне известного украинского актера Юрия Фелипенко, ведущая Катерина Мотрич публично обратилась к нему в его день рождения и растрогала сеть. 8 мая 2026 года актеру исполнилось бы 33 года.

"Наверное, там есть свое понятие времени. Может быть, там нет лет, чтобы их праздновать. Наверное, там есть что-то другое, определяющее годы жизни и годы рождения. Я не знаю, как там, но надеюсь, что сегодня там праздник, потому что ты родился", - написала она в своем Instagram.

При этом Катерина поделилась редкими кадрами с Юрием.

"Если бы ты только знал сколько всего хорошего, плохого, глупого, смешного и несказанно непонятного произошло за этот год, сказал бы: "Катруся, я в шоке, мир дурацкий и в то же время такой красивый", - добавила Мотрич.

Она также добавила, что ровно год назад они еще были вместе, любили друг друга и планировали детей.

"Сегодня все, что я могу тебе подарить, это новые высаженные цветы на кладбище. Но я знаю, что ты любишь мелочи. Цветы будут высажены, несколько страниц в дневнике уже написаны, твои фото разосланы во все чаты. Сегодня каждая секунда – для тебя. Люблю от земли и до конца черной дыры. И так теперь, пока не встретимся. Что бы здесь ни творилось", - написала Катерина.

Напомним, как писал УНИАН, 15 июня 2025 года стало известно, что на войне погиб украинский актер Юрий Фелипенко.

