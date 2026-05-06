С приходом майского потепления в садах начинают еще активнее распространяться различные вредители, поэтому полезно знать, как им противостоять.

Если вредители заполонили ваш участок, вы в этом вовсе не одиноки. С наступлением весны и лета белокрылка, муравьи и тля быстро активизируются и начинают поедать различные растения. К счастью, решение есть, причем не одно.

Разберемся, какие насекомые наносят вред садам и как от них избавиться без лишних усилий и даже без применения химии.

Какие вредители бывают на огороде – что делать с каждым видом

Основными вредителями огородов и садов являются сосущие насекомые, к которым относятся тля, белокрылка и щитовки, а также почвенные и поверхностные виды, такие как муравьи и некоторые личинки.

Белокрылка: маленький, но опасный вредитель

Белокрылка может стать настоящей проблемой для сада или огорода. Эти крошечные белые насекомые обычно держатся на нижней стороне листьев и долго остаются незаметными. Причем стоит лишь тронуть растение – и они поднимаются в воздух целыми облаками.

Особенно активно она развивается в теплой и влажной среде, быстро размножаясь как в теплицах, так и в открытом грунте. Чаще всего она поражает томаты, перец, огурцы и декоративные растения вроде пеларгоний и гибискусов.

Чтобы противостоять ей, в первую очередь важно регулярно пропалывать и осматривать посадки. Если же она уже появилась, можно привлечь ее естественных врагов – паразитических ос – с помощью цветущих растений.

Муравьи: покажут, какие есть вредители растений

Хотя муравьи действительно могут участвовать в "уборке" участка, их массовое появление чаще всего указывает на скрытую проблему. Как правило, они приходят вслед за тлей, поскольку питаются ее сладкими выделениями – падью. Более того, муравьи даже способствуют ее распространению, защищая тлю и усиливая ее вред для растений.

Сдерживать муравьев помогают простые и доступные меры. Регулярный полив и прополка снизят их численность, а высадка лаванды, тимьяна и шалфея создаст естественный барьер, поскольку эти растения действуют как природные репелленты.

Какие насекомые портят урожай – советы для пассивной борьбы

Теперь рассмотрим, что собой представляет тля и как выбрать метод защиты, не потребующий от вас значительных усилий.

Во-первых, как мы уже сказали, особенно быстро тля распространяется вместе с муравьями, так что важно регулярно осматривать растения.

В борьбе с тлей хорошо зарекомендовали себя натуральные средства. Например, отпугнуть их поможет опрыскивание настоями лаванды, орегано, подсолнечника, календулы или бархатцев.

Эффективным может быть и другой домашний раствор: в пол-литра воды добавьте по две столовые ложки пищевой соды, сахара, уксуса и средства для мытья посуды. Полученную смесь нужно тщательно перемешать и опрыскивать ею пораженные растения, особенно нижнюю сторону листьев, где чаще всего скапливается тля.

Дополнительный совет: желтые липкие ловушки

Желтый цвет хорошо привлекает насекомых-вредителей, поэтому липкие желтые ловушки обычно оказываются довольно эффективными.

В целом, зная, какое насекомое является вредителем для садовых растений, можно вовремя распознать опасность и сохранить не только урожай, но и ухоженный вид сада.

