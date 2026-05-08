Певица Бонни Тайлер находится в коме

Стала известна причина резкого ухудшения самочувствия звезды.

Известная британская певица Бонни Тайлер находится в критическом состоянии.

Как пишет издание Correio da Manha, звезда 80-х находится в одной из больниц Португалии. Артистку ввели в состояние искусственной комы, так как ее самочувствие резко ухудшилось после экстренной операции на кишечнике.

Инсайдеры отмечают, что проблемы со здоровьем у 74-летней исполнительницы суперхита "Total Eclipse of the Heart" начались в апреле. Тогда Бонни поставили диагноз "перфорация кишечника" и медики провели хирургическое вмешательство.

Позже представители звезды подчеркивали, что все прошло хорошо и она уже восстанавливается, однако сейчас ситуация изменилась.

"Бонни Тайлер находится в состоянии индуцированной комы. Она без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", – отмечают журналисты.

К слову, врачи пока не комментируют состояние Тайлер, ведь не знают, как будет дальше реагировать организм певицы.

