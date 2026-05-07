Узнайте, чем избавиться от плодожерки на абрикосах и персиках.

Моль поражает украинские сады, значительно снижая их плодородность. Именно этот вредитель может быть частой причиной того, почему абрикос цветет, но не плодоносит. Конечно, дерево также могло пострадать от заморозков. Но если растение дает мало плодов из года в год, при разных климатических условиях, а в косточках видны черви и прогрызенные ими ходы, то сомнений не остается.

Перед этим прожорливым вредителем очень уязвимы персики и абрикосы. Чтобы деревья выздоровели и восстановили продуктивность, им нужно немного помочь. Для этого запомните, чем обработать абрикос весной - ничего сложного в процедуре нет.

Почему персик не плодоносит и абрикос - признаки поражения молью

Косточковые деревья часто атакуют два вида моли - персиковая плодожерка и фруктовая полосатая моль. Насекомые одинаково пожирают как персик, так и абрикос, поскольку это близкие родственники. Под угрозой также яблоки, сливы, айва и другие фрукты.

Видео дня

Наиболее опасными считаются личинки. Взрослые бабочки откладывают яйца на плоды. После вылупления гусеницы прогрызают ходы в мякоти и доходят до косточки, где их можно легко заметить. У основания поврежденного молью фрукта накапливается клейкий налет. Зимуют вредители на ветках и под корой.

Если вы уже замечали такие признаки на плодах ранее, то для проверки можно повесить на деревьях феромонные ловушки. Через пару дней проверьте их. Если в емкость попались взрослые моли, то они точно завелись в вашем саду. В таком случае поможет весенняя обработка абрикоса, которую проводят примерно в середине мая.

Чем обработать абрикос и персик весной

Дачники придумали несколько способов, чем обработать персик весной от болезней. Но перед опрыскиванием проведите уборку сада. Удалите старую, подгнившую кору, подметите опавшие на землю листья и ветки (в них могут зимовать вредители). Обязательно ознакомьтесь с тем, как обрезать абрикос и персик - такая процедура в разы повышает урожайность.

Когда деревья приведены в порядок, на стволы рекомендуется наклеить ловчие пояса, а среди веток развесить клеевые ловушки для насекомых. Часто один этот шаг помогает избавиться от вредителей даже без химии.

Чем обработать персик от плодожорки, зависит от этапа роста. Пока деревья еще не зацвели, их опрыскивают медным или железным купоросом, бордосской смесью, карбамидом. Во время цветения используют химические препараты Хорус или Свитч. Когда цветки опали и завязываются плоды, сад опрыскивают инсектицидами Энжио, Актара, Скор или Искра. Некоторые садоводы готовят самодельные баковые смеси, рецепты которых можно найти в сети.

Перед обработкой обязательно наденьте маску и перчатки, а также прочитайте инструкцию и приготовьте раствор по ней. Дозу препарата не превышайте, иначе можете обжечь дерево. Саму процедуру желательно проводить ранним утром или поздним вечером, когда неактивны пчелы.

Вас также могут заинтересовать новости: