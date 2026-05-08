Уже пятый месяц подряд ВСУ уничтожают больше оккупантов, чем РФ мобилизует, - Сырский

Также растет преимущество украинских защитников в использовании FPV-дронов.

Силы обороны продолжают превосходить российских захватчиков в применении беспилотных систем. Это отражается на поле боя, где потери российских оккупантов уже пятый месяц подряд превышают количество мобилизованных на войну против Украины.

Об этом Сырский сообщил в Telegram по итогам доклада военной разведки.

"Несмотря на все вызовы, мы продолжаем удерживать инициативу и задавать темп. Наше преимущество в FPV-дронах растет. Начиная с декабря, уже пятый месяц подряд только подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины уничтожают больше оккупантов, чем Россия успевает мобилизовать в свою армию", - подчеркнул Сырский.

В частности, как сообщил Главнокомандующий, только в течение апреля украинскими беспилотными комплексами:

выполнено почти 357 тысяч боевых задач;

поражено более 160,7 тысяч верифицированных целей - это на 2% больше, чем в марте;

подавлено более 7,7 тысячи позиций вражеских пилотов БпЛА;

средствами Middle Strike на дистанции 20–250 км поражено 424 объекта противника.

Россия копирует украинские решения по организации ПВО

Также Сырский рассказал о развитии войск беспилотных систем государства-агрессора.

"К 2026 году Россия планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к БПЛА различных типов. Противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями. Мы это видим, анализируем и учитываем в собственном планировании", - отметил генерал.

При этом, по его словам, враг в срочном порядке, вне утвержденных планов, развертывает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.

"Усиливает эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края. Фактически россияне масштабируют свои войска БпС, копируя украинские решения - технические, тактические и организационные. То же самое касается и применения средств РЭБ в приграничных областях", - подчеркнул Сырский.

Развитие украинских беспилотников - что известно

Как сообщал УНИАН, постоянные инновации Украины в сфере беспилотников обеспечивают ее войскам все более ощутимое преимущество на фронте и наносят серьезные удары как по армии России, так и по ее экономике.

В то же время Украина активно развивает беспилотные комплексы и вскоре будет располагать системами, которые можно будет применять на большие расстояния в условиях океана.

