Приятная неожиданность: почему украинцам стоит обратить внимание на черноморские пляжи Румынии

Так уж исторически сложилось, что соседняя Румыния является не слишком популярной среди украинских туристов, особенно когда речь идет о морском отдыхе. Тем не менее, местные черноморские курорты способны приятно удивить украинцев как ценами, так и качеством. УНИАН.Туризм из собственного опыта расскажет, почему в этом году стоит обратить внимание на весьма недооцененный румынский курортный город Констанца на побережье Черного моря.

Честно говоря, мы и сами не ожидали чего-то особенного от отдыха на море в румынской Констанце, ведь в качестве места летнего отдыха выбрали ее скорее от безысходности – из-за ограниченных финансов и времени. Информации о туристической стороне Констанцы в сети было не так уж и много, фото не слишком привлекали, да еще и не у кого было спросить адекватные отзывы, поэтому мы поехали на собственный страх и риск. Однако в результате этот город неожиданно очень приятно нас удивил.

Добавил решимости выбрать для летнего отдыха в этом году Румынию тот факт, что страна сейчас очень активно помогает Украине – вот кто действительно хороший сосед. Румыния хоть и не балует украинских беженцев большими социальными выплатами, зато стала надежным логистическим маршрутом, благодаря которому (и в том числе через морской порт Констанцы) много чего полезного перемещается из/в Украину. Также Румыния оказывает Украине немалую военную поддержку. Так что и мы решили отплатить соседям гривней, поддержав их туристическую отрасль.

Как добраться до Констанцы из Украины

В целом в условиях полномасштабной войны, которую Россия развязала на территории Украины в феврале 2022 года, добираться куда-либо за границу для украинцев болезненно – приходится ехать с несколькими пересадками, да и стоит это недешево. Соответственно, чтобы добраться до топовых пляжных направлений Испании, Греции или Хорватии, украинцам сначала нужно доехать поездом или автобусом в соседние страны (а это может занять от половины до почти суток и стоит от тысячи до нескольких тысяч гривень). Ну а дальше уже лететь до конечного пункта назначения. Если гнать в турборежиме без остановок на ночлег и не подыскивать более выгодные по цене варианты, конечно, в некоторых случаях можно уложить весь маршрут в одни сутки, но если не хотите проводить две ночи на ногах без возможности принять душ, то придется делать где-то еще остановки на ночевку в отеле.

Поэтому выбирая место для нашего отдыха, мы хотели избежать дальней дороги с авиаперелетами (цены на которые в топ-сезон еще и сильно взлетают, если покупать их ближе к дате вылета – бронировать рейсы за полгода большинство украинцев в условиях нынешней неопределенности пока не могут себе позволить).

Из всех соседних стран – море для теплого пляжного отдыха имеет только Румыния (весьма холодное море в польском Гданьске мы не считаем). Немного добавил оптимизма тот факт, что в Констанце – наше родное Черное море, на курортах которого в Украине пока невозможно полноценно отдыхать из-за российской войны.

Одна из причин, почему украинцы не очень активно путешествовали в Румынию еще до войны заключалась именно в логистике – здесь почти не было авиарейсов из Украины, а те что были, обычно стоили дорого и выполнялись по одному-два раза в неделю. Сейчас же, когда из нашей страны в принципе нет авиарейсов, Румыния оказалась в равных условиях с другими странами. Ну, почти.

С поездами ситуация тоже печальная – к сожалению, между Украиной и Румынией до сих пор нет прямого пассажирского железнодорожного сообщения. Еще до пандемии коронавируса между Киевом и Бухарестом курсировал пассажирский спальный поезд, однако ехал он очень долго, а стоил неоправданно дорого. Уже после начала полномасштабного вторжения между странами пытались запустить электропоезд, однако очень быстро от него отказались – сначала якобы из-за ремонта путей, одна после его завершения рейс так и не вернули в расписание. Хочется верить, что со временем эту ситуацию исправят.

Поэтому пока УНИАН.Туризм советует пользоваться оптимальным автобусным маршрутом между Украиной и Румынией – из Черновцов в Сучаву. Между городами за день проходит несколько рейсов, билеты на которые в среднем стоят по 400 гривень (советуем покупать заранее онлайн). Ехать – в среднем 2,5 часа, но у нас однажды был рекордный по скорости рейс в 1,5 часа, поскольку пассажиров в автобусе было немного, а очередей на этом участке границы обычно нет.

От Сучавы же до Констанцы – еще ехать где-то 8-9 часов поездом с пересадкой в Бухаресте. Обойдется такая дорога в сумму около 1,5 тысячи гривень, билеты стоит покупать на сайте румынских железных дорог. И здесь пришло время поделиться маленьким секретиком – продажа железнодорожных билетов в Румынии стартует за 30 дней до рейса, и если покупать их сразу, то цена будет на 10% ниже – в данном случае сэкономите 150 гривень. Далее в течение месяца цена будет подниматься где-то в 3-4 этапа.

Одновременно должны предупредить – поезда в Румынии это настоящая лотерея: один раз вам может повезти проехаться в чистом вагоне с кондиционером и буфетом, а в другой – это будет ваш худший кошмар с забитым туалетом и сомнительным контингентом. Очевидно, местные уже научились отличать, где какие поезда курсируют, и избегать худших, но туристов могут ждать неприятные сюрпризы. Да, это вам не "Укрзализныця" с новыми чистыми подушечками.

Кроме того, иногда вам могут изменить вагон и места, если по маршруту решат запустить другие вагоны – в приложении румынских железных дорог это никак не фиксируется, проводники тоже часто ничего не знают, а информацию об изменениях вы получаете только на электронную почту.

Альтернативный вариант – доехать из Одессы или Киева в Кишинев поездом или автобусом (но это будет дороже, чем через Черновцы и Сучаву), отсюда переехать в Яссы, а затем уже в Констанцу. Впрочем, вряд ли это сэкономит вам время и деньги.

Немного истории Констанцы

Быстренько поискав немного фото Констанцы перед поездкой (и найдя не так уж и много информации), мы ехали в город с довольно скромными ожиданиями. Мол, нас ждет что-то типа нашей Затоки – с неприметной архитектурой, без каких-то интересных достопримечательностей, с рядами торговых палаток, отвратительной музыкой из колонок и завышенными ценами за сомнительный сервис. Впрочем, нас ждало приятное удивление.

Начнем с того, что Констанца – это очень старый город, на самом деле, один из старейших в Европе. Также историки считают его самым древним городом региона среди тех, которые были заселены людьми непрерывно.

На этом месте примерно в 6 веке до нашей эры ионийскими греками был основан полис Томы, или Томис (сейчас это название можно до сих пор увидеть на улицах города – так, в частности, называется один из районов города у моря).

В 29 году до н. э. Томис завоевали римляне, здесь же с конца 8 до 17 годов уже нашей эры, до самой своей смерти, жил в изгнании римский поэт Овидий. Его статую можно увидеть возле исторического музея Констанцы.

В начале 4 века император Константин Великий переименовал Томы в Константиниану, а во времена правления Османской империи в 15-19 веках город назывался Кюстендже.

С 1878 года Констанца находится в составе Румынии.

Сейчас Констанца – это четвертый по величине город Румынии с населением почти 300 тысяч человек. Также это крупнейший морской порт в Черноморском регионе. Именно через него сейчас Украина переправляет большинство своих морских грузов.

Что посмотреть в Констанце

Учитывая такую насыщенную историю и большое количество совершенно разных народов, под властью которых за эти более 2,5 тысячи лет находилась Констанца, сейчас в городе можно увидеть следы всех этих культур.

Если говорить с чисто туристической точки зрения, для отдыхающих важными будут только районы на побережье Черного моря – пляжный Томис II и исторический центр, соединенные между собой уютной набережной и оживленными улочками с кафе и ресторанами.

Гуляя по городу, вы периодически будете натыкаться на фрагменты древнегреческих и древнеримских зданий или руин. Местные власти, очевидно, решили, что туристов в археологический музей заманить не всегда получается, поэтому можно их ласково познакомить с историей города с помощью вот таких экспозиций, размещенных под открытым небом в парках или на площадях.

Одной из главных туристических достопримечательностей Констанцы считается Большая мечеть (Marea Moschee din Constanța) – но на самом деле она была построена не во времена Османской империи, а уже задолго после них, в начале 20 века.

Еще одной визитной карточкой Констанцы является так называемое "Казино" (Cazinoul din Constanța) в стиле "модерн". Это одно из первых масштабных зданий, возведенных в городе после перехода в состав Румынии в результате ее войны за независимость. Строить его начали в 1880 году, а затем в течение 40 лет еще несколько раз перестраивали. Здесь обустроили террасу с видами на море, бальные комнаты, комнаты для чтения и другого культурного досуга власть имущих и элиты. Было здесь, собственно, и казино.

События последующих лет, в частности, двух мировых войн и упадка времен диктатуры Чаушеску, сильно потрепали здание, а затем его восстановлению мешала бюрократическая волокита. В конце концов, в 2021 году началась его большая реконструкция, поэтому сейчас туристы не могут попасть в "Казино Констанцы", и красивое фото также сделать нельзя, потому что мешает ограждение.

Тем не менее, прогуляться по променаду Констанцы, который тянется от пристани для яхт The Touristic Port, где расположено немало ресторанов и колесо обозрения, до, собственно, самого "Казино" очень приятно. Там нет привычного шума курортных городов – только гуляй и любуйся морем.

И еще один интересный факт о Румынии. Очевидно, румыны очень гордятся временами, проведенными в составе Римской Империи, а потому во многих их городах сейчас можно увидеть копии статуи "Капитолийской волчицы" (Lupa Capitolina) – той самой, что выкормила основателей Рима Ромула и Рема. Мы видели такие по меньшей мере в четырех городах, в том числе и в центре Констанцы.

Любителям котиков Констанца тоже понравится – хвостатых разбойников в городе очень много и они довольно наглые (почти как вездесущие чайки).

Если же прогуливаться вечером, то можно увидеть, что в городе тематической иллюминацией подсвечивают исторические здания.

Пляжи в Констанце

Чем нас приятно поразила Констанца, так это пляжами – ведь мы же на самом деле именно ради них сюда и ехали. Во-первых, в городе очень широкая и длинная береговая линия (где-то 50-100 метров до воды по песку от обрыва с застройкой), и, опять же, сравнивая с нашей Одессой, там нет на пляжах тех отелей-сараев, ресторанов вплотную к воде или ночных клубов, стулья и матрасы которых в шторм моментально смывает в воду. И, главное, вы можете спокойно идти вдоль берега 5 километров, в белой рубашке как в кино – и вам не будет преграждать путь частная застройка.

Во-вторых, при всем этом в Констанце хорошо развита пляжная инфраструктура. В наиболее популярном районе Tomis II отдыхающим доступны около 4 километров песчаных пляжей, которые лишь периодически разделяются волнорезами, обеспечивающими спокойную воду.

Вдоль этой береговой линии сейчас доступны до десятка пляжных зон разного класса, где можно брать в аренду лежаки под зонтиками по цене от 30 лей за весь день (около 260 гривень). Там же можно купить еду и напитки. Кроме того, некоторые из пляжей предлагают туристам услуги по активному отдыху – кайты, скутеры, сапы.

В частности, очень популярным местом является Zoom Beach, где кроме чисто пляжной зоны есть еще локация между деревьями с навесами и баром, которая в вечернее время также работает как пляжный ночной клуб.

Также много людей отдыхают на пляжах Euxin, Modern, Reyna, Vision, Gaia, Neversea, Plaja Trei Papuci, Ariadna и Aloha.

Кроме того, популярностью пользуется пляжный курорт Мамая (Mamaia) на узкой полосе между Черным морем и озером Сютгйол примерно в 8 километрах от центра Констанцы, где расположены бюджетные и элитные отели, пляжные лаунж-бары, рестораны морепродуктов и простые пиццерии. Здесь есть пляжи с мягким песком, отлично подходящие для подводного плавания и купания. Кроме того, рядом есть аквапарк "Аква Меджик Мамая" и канатная дорога, с которой открывается вид на курорт.

Чем нам особенно понравилось в Констанце – так это наличием личного пространства. То ли был еще не топ-сезон, то ли там действительно мало приезжих туристов, но на местных пляжах очень комфортно отдыхать тем, кто хочет тишины и покоя. Туристы не лезут друг другу на голову, нет лишнего шума, море чистое и прозрачное – что может быть лучше!

А еще – там нет российских туристов (собственно, это была одна из основных причин, почему мы решили ехать на Черное море не в залюбленную россиянами Болгарию, а в Румынию, где оккупантов не очень любят). И если вы когда-то и услышите русскую речь в Констанце, то скорее всего это украинцы или молдаване.

Цены в Констанце

Еще один большой плюс отдыха в Румынии – это цены: одни из самых приятных для украинцев в плане проживания, еды и других туристических услуг, потому что они почти не отличаются от наших. Что-то немного дороже, что-то дешевле, что-то такое же – но в целом отдых там можно вложить во столько же, сколько и на пляжах Одессы в мирные времена с ее космически завышенными ценами.

Национальной валютой в стране является румынская лея (сейчас курс составляет около 8,7 гривень за 1 румынскую лею), но в большинстве случаев, по крайней мере в туристической сфере, можно рассчитываться карточкой – мы платили просто с наших гривневых карточек и не заморачивались по поводу обмена валюты.

Также можно снять небольшую сумму наличными в банкоматах – их там немало, а комиссии вполне приемлемые. Мелкие деньги могут понадобиться для покупок в небольших магазинах или для чаевых.

Кроме того, на улицах румынских городов довольно часто встречаются обменники, которые принимают доллары, евро и другие основные валюты по вполне адекватным курсам, а в городах ближе к границе даже иногда можно обменять гривны (хотя и по не очень выгодному курсу).

Где поесть в Констанце

В центре Констанцы есть две основные зоны, где сосредоточены большинство ресторанов – на центральной площади возле исторического музея и у причала для яхт, а также на улочках в радиусе 1-1,5 километра от них.

В Констанце, в отличие от той же Трансильвании, мы увидели не так много ресторанов национальной кухни (она довольно тяжелая – точно не на каждый день), но есть много заведений с европейской кухней, в первую очередь итальянской – пиццы, пасты, ризотто, салаты и тому подобное. Цены стартуют от 35 лей (около 300 гривень).

Также в центре Констанцы есть целый квартал с заведениями турецкой кухни – от денеров до сладостей. Полноценный обед в таком ресторане вполне можно вложить в 40 лей (около 350 гривень). А также один греческий ресторан.

Возле причала же сосредоточены рестораны, где подаются блюда из морепродуктов. Цены на них стартуют от 60 лей (около 520 гривень).

Отдельно стоит отметить, что в Румынии чаще всего подают очень большие порции – обычно их размер стартует от 500 грамм, поэтому вполне можно заказывать одно блюдо на двоих, если вы миниатюрны или не очень голодны. А если попросить официанта заранее, то вам даже могут сразу положить такой ужин на двоих в отдельные тарелки.

К слову, в туристической сфере в Констанце и в Румунии в целом местные довольно неплохо владеют английским языком, иногда также немецким и итальянским, потому проблем с общением у вас не будет, если вы знаете эти языки.

Что касается напитков, то лучше всего в ресторанах Констанцы заказывать к блюдам румынское вино – все же это винодельческая страна и местные вина весьма неплохие (и недорогие). Обычно бокал вина обходится в сумму от 20 до 30 лей (около 170-260 гривень).

Кроме того, по центру города разбросано несколько современных баров и кафе, где можно заказать качественный кофе, включая модные летние напитки вроде "эспрессо-тоника", и освежающие коктейли, такие как "апероль-шприц". Обычно "элитные" кофейные напитки в Румынии стоят от 18 лей (около 155 гривень), а коктейли в среднем 35 лей (около 300 гривень). И что стоит добавить – кофе в Румынии довольно вкусный, как в Украине.

Что касается чаевых, то в румынских ресторанах по закону в чеке должны указывать сумму, которую клиент может по собственному желанию оставить официанту в качестве благодарности за хорошее обслуживание, но это не является обязательным. Впрочем, если вам все понравилось – будет хорошим тоном оставить сверху 5-10% от суммы чека. Эти деньги на ваш выбор официант может дополнительно включить в счет при оплате картой или же вы можете для этого разменять немного мелочи.

Конечно, есть в Констанце и более экономные варианты перекуса. Например, традиционную румынскую выпечку в местных пекарнях можно приобрести за 7-10 лей (около 60-90 гривень), а кофе "по-проще" стоит в среднем 5-12 лей (около 45-105 гривень). Есть по городу и немало бюджетных заведений питания с блюдами на вынос.

Также в городе достны много супермаркетов, где можно покупать себе еду и напитки, чтобы готовить самостоятельно – в данном случае цены в среднем на уровне украинских.

Где остановиться в Констанце

Основная туристическая зона в Констанце расположена примерно в 3 километрах от железнодорожного вокзала, который находится чуть в глубь города, подальше от моря. Собственно, если вы приехали туда на несколько дней, то вам и не понадобится куда-то выезжать из курортной зоны – море, исторический центр и рестораны расположены там.

Даже на начало июля 2024 года в Констанце туристам доступны около 200 вариантов размещения. Самые дешевые апартаменты для одного или двух человек с приличными отзывами примерно в 3-4 километрах от пляжей, вглубь города, стоят от 30 евро в сутки.

Если же хочется ближе к морю (от 400 до 800 метров), то придется заплатить сумму от 40 евро за одного человека и от 50 евро за двоих. Конечно, в современных отелях на берегу моря будет дороже (но все еще вполне доступно).

При этом, по нашим наблюдениям, если бронировать отель или апартаменты за пару месяцев до даты путешествия, будет немного дешевле.

Транспорт в Констанце

Для туристов в Констанце интересен фактически один автобусный маршрут №4-50 – именно с его помощью за 10-15 минут можно попасть от железнодорожного вокзала до пляжного района Томис II и исторического центра города. Когда вы будете гулять по городу, вы будете видеть эти автобусы постоянно – поэтому создается впечатление, что они повсюду.

Ходят эти автобусы ежедневно с 5 утра до 11 вечера с интервалом 5-10 минут. Билет на этом маршруте стоит всего 1,5 лея (примерно 13 гривень), оплатить можно карточкой бесконтактной оплаты в специальных терминалах внутри автобусов. Также местные покупают бумажные билеты в специальных точках продаже, но мы, если быть честными, по этому поводу не заморачивались, ведь платили за проезд с украинской карты прямо в автобусе.

Если же вам понадобится такси, то самым выгодным вариантом будет вызвать авто через сервис Bolt – он в Румынии работает в большинстве городов. Стоимость такси в этом случае там не слишком отличается от Украины – за поездки на 3-4 километра мы обычно платили 13-17 лей (примерно 100-150 гривень).

При этом, как и на большинстве туристических направлений, категорически не рекомендуем вам садиться в машины к частным водителям, которые ждут туристов возле вокзалов или туристических локаций – они обычно сильно завышают цены.

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Румыния в целом остается несправедливо недооцененной среди украинских туристов. А, между тем, в условиях отсутствия гражданской авиации и ограниченных финансов во время войны, отдых в этой соседней стране может приятно удивить украинцев.

Кроме морского отдыха, советуем обратить внимание такого на города Трансильвании – Клуж-Напока, Сибиу и Брашов. Ну а перед вылетом в другие страны можно остановиться в Яссах, где аэропорт расположен всего лишь в 3 километрах от центра города, а цены на авиабилеты из него приятно удивляют.

Марина Григоренко

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