Кашкайш: уютный пляжный курорт в Португалии, где можно заглянуть в пасть Дьявола

Проехав всего 40 минут на поезде, из шумной португальской столицы Лиссабона можно добраться до уютного курортного городка Кашкайш. Там туристов ждут песчаные пляжи, эклектичные дворцы и впечатляющий риф Бока-ду-Инферно. Больше об этом месте из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Моя поездка в Кашкайш была в некоторой степени спонтанной. Справившись быстрее, чем планировалось, с посещением Синтры и мыса Рока, я решила возвращаться в Лиссабон через Кашкайш, задержавшись там на несколько часов. На самом деле, этот город был в моих планах, но на следующий день. Впрочем, поскольку в Лиссабоне я была всего на несколько дней, возможность уместить максимум в один выездной день выглядела крайне заманчиво.

Интересные факты о Кашкайше

Хотя многие туристы воспринимают Кашкайш как небольшой городок, на самом деле по португальским меркам он не такой уж и маленький. Сейчас там проживает около 215 тысяч человек, тогда как население столицы страны, Лиссабона, составляет примерно 550 тысяч человек (всего в стране насчитывается чуть более 10 миллионов жителей).

Первые человеческие поселения на территории современного Кашкайша датируются еще временами позднего палеолита (12 000-10 000 года до нашей эры), однако статус города он получил в 1364 году.

В течение следующих нескольких веков через город проходила важная оборонительная линия, тянувшаяся вдоль побережья Атлантического океана от Лиссабона до мыса Рока. Также это был важный торговый порт.

В 1755 году значительная часть Кашкайша была разрушена землетрясением, и до середины 19-го века дела у него шли не очень хорошо.

Однако все изменилось в 1862 году, когда влиятельный португальский военный и государственный деятель Жоаким Антониу Велес Баррейрос решил обустроить там себе летний домик. Вскоре он вместе с группой друзей поработал над восстановлением местной инфраструктуры, в том числе проложив дорогу к соседнему Оэйрашу.

Эти усилия не остались незамеченными со стороны португальской монаршей семьи, и вскоре король Луиш I решил построить себе летнюю резиденцию в Кашкайше. В течение следующих четырех десятилетий королевская семья проводила летние месяцы в этом приморском городке, постепенно превратив сонную рыбацкую деревушку в оживленный туристический центр.

За это время в Кашкайше было построено немало отелей, ресторанов и других объектов туристической инфраструктуры, что сделало его известным далеко за пределами Португалии.

Что можно успеть в Кашкайше за день

Кашкайш очень удобен с туристической точки зрения, поскольку большинство исторических зданий, достопримечательностей и просто красивых мест для отдыха расположены в самом центре города – и именно туда приходят электрички из Лиссабона.

Всего в 200-300 метрах от железнодорожной станции Кашкайша находится сразу несколько песчаных пляжей, вполне пригодных для купания – в частности, Praia da Rainha и Praia da Duquesa. Правда, стоит быть готовыми к тому, что летом они будут забиты под завязку.

Здесь же расположен эклектичный дворец Сейшаш, построенный в начале 20-го века. Изначально он планировался как летняя резиденция графа Мануэля де Кастро Гимарайнша, но впоследствии его переоборудовали под отель. Сейчас же в этом здании проходят разнообразные выставки, концерты и другие культурные мероприятия.

Если пройти в другую сторону, чуть дальше вправо, то можно выйти на пляж Praia da Ribeira, рядом с которым в течение года устраиваются разнообразные мероприятия – от парка развлечений до рождественской ярмарки.

Отсюда же начинается прогулочная набережная Кашкайша, ведущая к гавани с яхтами и цитадели Кашкайша, которая сейчас работает как музей.

Затем можно дойти до Дворца графов Кастро Гимарайнш – еще одной эклектичной летней резиденции местной знати начала 20-го века, изначально известной как Башня Святого Себастьяна.

В 1931 году здание преобразовали в музей, где сейчас представлены картины национального и международного значения, мебель, фарфор, ювелирные изделия и неоготический орган.

Если же вы не планируете тратить время на музей или хотите найти немного тени в жаркий летний день, можно прогуляться по немалому парку вокруг дворца – и полюбоваться вот такими дерзкими петушками.

Следующая остановка на маршруте – маяк Санта-Марта, возведенный в 1864 году на территории одноименного форта, который также входил в комплекс оборонительных сооружений Кашкайша, но утратил свое военное значение.

Кстати, несмотря на то, что в начале 21-го века маяк отреставрировали, обустроив там музей и ресторан, он до сих пор выполняет свои основные функции по навигации морских судов.

И так мы постепенно подходим к одной из главных достопримечательностей Кашкайша – рифу Boca do Inferno в окрестностях города, название которого переводится как "пасть ада" (или же "пасть Дьявола").

Такое название он получил из-за того, что вода из океана проходит через арку в скале и с грохотом врывается в небольшой природный бассейн. Это действительно впечатляющее зрелище, особенно если попасть туда во время шторма, как это было в моем случае.

Здесь же рядом есть небольшой рынок с местными товарами, сувенирная лавка и несколько смотровых площадок, правда, во время сильных волн доступ к ним частично перекрывают.

При этом путь от центра города до Boca do Inferno, который занимает не более 3 километров вдоль набережной или менее 2 километров напрямую через центр города (по такому маршруту можно возвращаться обратно для разнообразия), довольно насыщен интересными локациями, так что это будет приятная прогулка.

И не бойтесь плохой погоды. Моя поездка в Португалию в начале февраля 2026 года совпала с сезоном ураганов, и несмотря на сильный ливень со штормовым ветром, который налетел внезапно вскоре после моего приезда в Кашкайш, я все же решила идти к рифу.

Последний отрезок маршрута пролегал по благоустроенной дорожке вдоль скалистого берега, на который набегали мощные волны. Это было невероятное зрелище!

Позже я видела фотографии Boca do Inferno в солнечный летний день и на закате – и риф выглядел совсем по-другому, но не менее красиво. Поэтому я с удовольствием приехала бы туда еще раз.

Если же говорить об историческом центре города, то он в Кашкайше очень ухоженный и симпатичный, с множеством старинных зданий и уютных ресторанчиков.

В общем, в Кашкайше можно найти, чем заняться и на несколько часов, и на несколько дней, здесь уже зависит от ваших предпочтений и бюджета.

Дорого ли ночевать в Кашкайше

В Кашкайше на популярных сайтах по поиску жилья доступно около сотни вариантов размещения, правда, учитывая культовый статус этого места, бронировать стоит очень заранее, чтобы успеть на выгодные предложения.

Самые дешевые варианты размещения в многоместных номерах хостелов обходятся в сумму от 20 евро за спальное место на одну ночь, тогда как самые простые двухместные номера можно найти по цене от 50 евро.

В то же время апартаменты в роскошных отелях Кашкайша категории 4-5 звезд стоят от 250 до 450 евро за ночь.

Ну а те, кто может позволить себе роскошный отдых, могут забронировать целую виллу за 850 евро за ночь.

Как добраться до Кашкайша из Лиссабона

Кашкайш расположен всего в 25-30 километрах от Лиссабона, и добраться из столицы туда очень просто даже без автомобиля. Этот факт ставит его в более выгодное положение по сравнению с другими живописными пляжными местами возле столицы Португалии, куда не проведена железная дорога, поэтому ехать пару десятков километров приходится с несколькими пересадками.

Итак, из Лиссабона до Кашкайша можно доехать за 30-40 минут на городской электричке, маршрут которой почти полностью пролегает вдоль Атлантического океана (и, соответственно, радует туристов великолепными видами). Правда, в часы пик в вагонах может быть многолюдно, ведь местные жители ездят таким образом на работу и домой.

Интервал движения между поездами – 20-30 минут. Первый выходит на маршрут примерно в 5:30 утра, а последний обратно в столицу – в 20:30 вечера. После этого из Кашкайша в Лиссабон можно доехать с пересадкой на автобус в городке Оэйраш.

Билет в одну сторону на данный момерт стоит 2,55 евро, но если планируете возвращаться, то лучше взять сразу и обратный на одну карточку. Дело в том, что в Лиссабоне при каждой покупке в автомате билетов на электричку приходится доплачивать 50 евроцентов за одноразовую карточку, на которой они печатаются, поэтому выгоднее покупать сразу несколько поездок, чтобы не переплачивать каждый раз.

В то же время, из Кашкайша до мыса Рока и Синтры ходит автобус №1624.

Кашкайш – это универсальное место для побега из шумного Лиссабона. Туда можно съездить на пару часов, на весь день или с ночевкой, в зависимости от ваших целей и возможностей. Но в любом случае это must visit!

