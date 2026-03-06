Мыс Рока в Португалии: как попасть на край света и замереть от восторга

Одна из самых желанных среди туристов точек на карте Португалии – знаменитый мыс Рока, впивающийся в Атлантический океан. УНИАН.Туризм из собственного опыта расскажет, как быстро и бюджетно попасть в это живописное место, которое европейцы когда-то считали краем света.

В начале февраля этого года УНИАН.Туризм, вдохновленный желанием избежать толп и сэкономить, отправился в небольшое путешествие в Португалию. Эта идея имела как свои очевидные плюсы, так и определенные минусы (подробнее о них читайте в нашем отдельном материале).

В частности, длительные ураганы поставили под вопрос возможность попасть на знаменитый мыс Рока, но, к счастью, все обошлось – и это было невероятное приключение.

Немного фактов о мысе Рока

Мыс Рока – самая западная точка Европы, которую когда-то европейцы считали краем света. Римляне называли его просто Большим мысом, а в эпоху Средневековья он носил название мыс Лиссабона.

Видео дня

Мыс представляет собой покрытую вечнозеленой растительностью, рыжей глиной и мелкими камнями скалу, возвышающуюся над уровнем Атлантического океана на 140 метров. Виды оттуда открываются просто невероятные! Это такое себе место силы, где мысли собираются воедино и наступает спокойствие.

Одной из визитных карточек мыса является бело-красный маяк высотой 165 метров, построенный еще в 1772 году – и это делает его одним из старейших в Португалии. В 1990 году он был окончательно автоматизирован, поэтому больше не нуждался в человеке-смотрителе. Сейчас доступ к маяку ограничен, но на фото он выглядит невероятно.

Также на мысе Рока есть памятный крест, который сообщает туристам о достижении самой западной точки Европы.

Как доехать до мыса Рока

Мыс Рока расположен примерно в 40 километрах от португальской столицы Лиссабона – города, с которого большинство туристов начинают знакомство с этой невероятной страной.

Конечно, многие туристические бюро предлагают экскурсии к мысу Рока из Лиссабона, и чаще всего они также включают заезд и в несколько других интересных локаций, например, Синтру и Кашкайш. Продолжительность таких туров составляет примерно 8-10 часов, а их стоимость начинается от 35 евро, если с минимальным набором услуг, и до 1000 евро с человека, в зависимости от пожеланий туристов. Например, есть даже вертолетный тур.

С одной стороны, эти туры являются хорошим предложением для тех туристов, у которых мало времени и они хотят увидеть максимум за одну поездку (а также не любят самостоятельно планировать).

С другой стороны, организованные туры, особенно когда речь идет о более дешевых предложениях для большой разрозненной группы, ограничивают вас в свободе действий – есть четкий график, поэтому вы не можете задержаться дольше там, где вам понравится, или же тур может сорваться на середине из-за форс-мажора с другими туристами.

Если у вас есть возможность взять автомобиль напрокат, то это будет идеальным вариантом – доехать от Лиссабона до мыса Рока можно будет менее чем за час, при этом по пути вы сможете остановиться в других живописных местах столько раз, сколько вам захочется. Кроме того, вам не нужно будет спешить домой, поэтому вы сможете задержаться на закат – говорят, это невероятно! Если, конечно, погода позволит.

Или же можно попасть на мыс Рока на общественном транспорте, причем здесь есть два варианта – через Кашкайш или Синтру (прямого железнодорожного сообщения между Лиссабоном и мысом Рока нет). Имея в своем распоряжении только один день на выезд из Лиссабона, УНИАН.Туризм умудрился объехать все три пункта за один день.

Выехав из Лиссабона на поезде, уже через 40 минут можно оказаться в Синтре – поезда курсируют примерно раз в 20-30 минут, в зависимости от времени суток. Первый поезд отправляется около 6-ти утра, а последний – около 1-го ночи.

Если у вас есть время и желание, стоит обязательно задержаться на пару часов в Синтре – городе, который полностью является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. За это время можно осмотреть центр города (он небольшой) и посетить один из знаменитых местных дворцов или замков. Но советуем ограничиться одним, ведь перенасыщение одного дня многими достопримечательностями в итоге стирает впечатление обо всех них.

Далее прямо до мыса Рока из Синтры можно доехать на автобусах (начинают курсировать после 6 утра и до 22 вечера). Интервал движения – зависит от маршрута, но раз в полчаса выехать реально. Добираться около 50 минут.

В частности, от железнодорожного вокзала курсируют небольшие автобусы №1253 – меньше обычных, но немного больше наших маршруток. Соответственно, в топ-сезон попасть в них может быть сложно, хотя ходят они чаще. В целом, если вы решите ехать по таким популярным направлениям в выходные в летний сезон на общественном транспорте, стоит быть готовыми к очередям и толпам.

Также есть автобус №1624, который отправляется с остановки Av. Desidério Cambournac 1 примерно в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.

К слову, этот автобусный маршрут удобен тем, что он пролегает от Синтры до Кашкайша, делая по пути немало интересных остановок, в том числе у мыса Рока. Поэтому, если у вас есть время, вы можете поехать по круговому маршруту, не возвращаясь с мыса Рока обратно в Синтру, а ехать в Лиссабон через Кашкайш (к тому же этот путь немного быстрее).

В частности, от мыса Рока до железнодорожного вокзала Кашкайша автобус №1624 доезжает примерно за полчаса. Далее вы можете провести в этом курортном городке еще пару часов – посетив пляж, прогулявшись по набережной и заглянув в "пасть дьявола" (это такое знаменитое скальное образование на окраине городка).

Ну а из Кашкайша в Лиссабон можно доехать на поезде за 30-40 минут. Интервал движения – 20-30 минут, с первым отправлением в 5:30 утра и последним в 20:30 вечера.

Да, в идеале каждому из трех пунктов – Синтре, мысу Рока и Кашкайшу – можно было бы выделить и по полному дню, но также все их можно базово увидеть за один заезд.

Когда лучше ехать

Как уже отмечалось ранее, мы ехали на мыс Рока в начале февраля – в это время года в Португалии было несколько разрушительных ураганов с длительными ливнями и шквальными ветрами. Из-за этого в отдельных районах страны были сильные разрушения и даже летальные жертвы. Вот и путь к мысу Рока из Синтры в какой-то момент оказался под угрозой из-за того, что часть дороги размыло, где-то еще упали деревья, поэтому были серьезные задержки в движении автобусов.

Да, в итоге нам повезло – прибыв на мыс Рока около 14:00, мы застали небольшое окно солнца и спокойствия, что подарило нам невероятные впечатления и прекрасные фотографии. Впрочем, уже через час начали надвигаться облака и дождь, а еще через пару часов на побережье обрушился настоящий шторм.

Вывод – в "мокрые" зимние месяцы поездка в это невероятное место может быть омрачена плохой погодой. Но именно в это время можно насладиться им в тишине и без толп – ведь даже в феврале, когда погода была не самая лучшая, на самых инстаграмных локациях на мысе было немало людей и приходилось ждать, чтобы сделать фото. Даже страшно представить, что там творится в летний топ-сезон!

С погодной точки зрения эксперты советуют посещать мыс Рока в апреле-мае и сентябре-октябре, но на самом деле там всегда красиво, и даже зимой вокруг цветут цветы и много зелени.

Сколько времени выделить на поездку

Если побережье похожих по атмосфере скал Мохер в Ирландии, также расположенных над Атлантическим океаном (об этом месте можно прочитать в нашем отдельном материале), протянулось километров на 15, то доступная туристам прогулочная зона у мыса Рока значительно меньше.

Соответственно, все самое интересное вполне можно осмотреть и за час. А там уже решайте, сколько вам нужно времени, чтобы полюбоваться океаном, помедитировать, возможно, устроить пикник (но обязательно убрать за собой).

Конечно, можно несколько расширить свое пребывание в этой местности прогулкой по склонам мыса, например, пройдя к пляжам Ароейра или Урса (1 и 2 километра соответственно). Впрочем, непосредственный спуск к обоим пляжам довольно сложен, поэтому это будет под силу только подготовленным туристам и при хорошей погоде.

У самого мыса Рока особой инфраструктуры нет – только скромный туристический информационный центр с легким перекусом и сувенирами (в частности, там можно приобрести сертификат о посещении самой западной точки Европы), небольшая уборная и еще один бар с очень посредственными отзывами.

Поэтому, если вы не хотите тратить лишнее время и деньги, лучше прихватите кофе в термосе, воду и еду с собой.

Правильная обувь – это обязательно

Конечно, вы можете надеть роскошные туфли на каблуках и лучшее длинное платье, чтобы сделать атмосферные фото на фоне Атлантического океана. Но только в том случае, если вы выйдете из автобуса, дойдете до площадки с крестом и вернетесь обратно.

Если же вы хотите прогуляться вдоль берега, то вам понадобятся трекинговые кроссовки с нескользящей подошвой. Ведь почва там местами глинистая, с легко скользящими камешками, поэтому поскользнуться на всем этом очень легко.

Что касается одежды, то стоит учесть, что в таких местах погода может резко меняться, поэтому не лишним будет иметь при себе ветровку на случай порывов ветра, а также солнечные очки и защитный крем на случай жары.

***

В следующих материалах УНИАН.Туризм продолжит из собственного опыта знакомить читателей с другими достойными внимания местами в Португалии – от Лиссабона до Синтры и Кашкайша.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.