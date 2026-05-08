Топливо на АЗС стремительно дешевеет: сколько стоят бензин и дизель сегодня

В одной из сетей стоимость дизельного топлива снизилась сразу на 5 гривен.

Средние цены на топливо на АЗС 8 мая снизились. Наиболее существенно подешевело дизельное топливо, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что средняя стоимость дизельного топлива снизилась на 88 копеек за сутки – до 88,03 грн/литр. Обычный 95-й бензин, в среднем, подешевел на 28 копеек, до 73,07 грн/литр, премиальный – на 19 копеек, до 76,89 грн/литр. Несколько скромнее подешевел автогаз. Его средняя стоимость 8 мая снизилась на 4 копейки – до 48,41 грн/л.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-м бензином в последний рабочий день недели заправляют в сети Brent Oil. Средняя стоимость топлива на стелах здешних АЗС – 66,85 грн/литр. Дороже всего – в сетях ОККО и WOG по 77,90 гривен за литр. Средняя стоимость топлива в указанных сетях за сутки не изменилась. Зато государственная "Укрнафта" снизила цену на 95-й на гривну, а популярный дискаунтер "БРСМ-Нафта" – на 61 копейку.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 74,90 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 76,90 грн/л;

KLO – 72,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 69,31 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самый дешевый дизель 8 мая продают в сети "Фактор" – по 84 гривны за литр. Самый дорогой – в сети "Автотранс" по 89,98 гривны за литр. Большинство топ-сетей вслед за государственной "Укрнафтой" "урезали" среднюю цену на дизельное топливо от 21 копейки до 2 гривен. На стеллах сети Grand Petrol средняя цена за сутки упала на 5 гривен. В то же время сеть SOCAR оставила среднюю стоимость дизеля на уровне четверга.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 86,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 90,76 грн/л;

KLO – 88,40 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG – 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 86,41 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего 8 мая заправляют газом в сети "Кворум" – по 45,98 гривен за литр. Дороже всего – на АЗС Motto по 52,98 гривен за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 47,90 грн/л;

"Укрнафта" – 47,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 46,99 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,90 грн/л.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть в среду упали более чем на 10 долларов за баррель на фоне сообщений о возможном приближении мирного соглашения между США и Ираном. 7 мая котировки продолжили падение, периодически возвращаясь к росту на фоне эскалации вблизи Ормузского пролива. Аналогичный ценовой тренд наблюдается и на торгах 8 мая.

В то же время цены на бензин и дизель на АЗС 7 мая выросли. Отдельные сети повысили стоимость 95-го бензина сразу на 1 гривну, в одной из топ-сетей на гривну подорожал и дизель.

