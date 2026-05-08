Россия начнет серийные поставки нового вертолета, но есть нюанс

В широком смысле Ми-171А3 представляет собой очередную глубокую модернизацию советского Ми-8.

В 2026 году "Ростех" начнет серийные поставки "импортозамещенного" вертолета Ми-171А3. Об этом глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это машина, которая очень нужна нашим нефтяникам и газовикам. И уже в этом году мы начинаем ее серийное производство, будут первые поставки", – рассказал Чемезов.

Вертолет, созданный холдингом "Вертолеты России", прошел все сертификационные испытания в офшорной конфигурации и допущен к полетам над морем.

Справка УНИАН. Россияне позиционируют Ми-171А3 как новый многоцелевой вертолет, в то же время стоит сказать, что по сути машина является лишь очередной модернизацией семейства Ми-8/Ми-17. Это специализированный "оффшорный" вертолет, созданный для полетов над морем к буровым платформам.

О первом полете опытного образца Ми-171А3 сообщалось еще в декабре 2021 года. Согласно ранее обнародованным данным, максимальная взлетная масса машины достигает 13 000 кг, а пассажировместимость составляет 24 человека.

Максимальная дальность полета Ми-171А3 составляет 1000 км. Вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат.

Несмотря на санкции Запада, россияне могут производить модернизированные версии советских вертолетов, таких как Ми-8. В то же время производство более современных вертолетов сталкивается с колоссальными трудностями – в частности, из-за нехватки финансирования и рабочей силы.

Так, за все годы россияне построили лишь единичные экземпляры многоцелевого вертолета средней дальности Ми-38. Москва пытается продвигать его на экспорт, однако партнеры РФ не проявляют значительного интереса к этой машине.

Напомним также, что в 2024 году были опубликованы изображения нового российского вертолета, получившего название НВ.17. Сообщалось, что первый полет машина должна совершить уже в 2027 году, но никакой конкретики с момента презентации новинки представлено не было.

