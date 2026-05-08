По словам юриста, индексация коснулась не всех выплат семьям военнослужащих, пропавших без вести.

В Минсоцполитики в феврале сообщили об увеличении выплат семьям погибших и пропавших без вести военных, однако здесь важно учитывать ряд правовых нюансов, поскольку эти выплаты регулируются разными законами и по-разному индексируются.

Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова объяснила в комментарии УНИАН, какую сумму получает семья в случае смерти военного в Украине и кому выплачивают 15 миллионов по государственной программе.

Изменились ли выплаты за погибшего в Украине – что будет с мая

Как отметила Воронкова, финансовая помощь семьям пропавших без вести военных назначается в соответствии с законом №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и фактически приравнивается к гражданским пенсиям. А вот выплаты семьям погибших военнослужащих в Украине осуществляются в соответствии с законом № 2262 "О пенсионном обеспечении военных" и рассчитываются на основе денежного обеспечения погибшего.

Причем эти два вида пенсии, по словам адвоката, подлежат ежегодной индексации:

"В этом году индексация состоялась с 1 марта (коэффициент составил 12,1%), и с мая размер выплат не меняется".

Вместе с тем она напомнила, что минимальные гарантированные суммы изменились и с 01.03.2026 составляют – 12 810 грн на одного человека или 10 020 грн на двоих и более – поэтому если рассчитанная пенсия оказалась ниже, выплачиваться будут именно эти суммы, и они уже не подлежат индексации.

Она привела пример: "если у человека пенсия 5000 гривень, а должна быть 12 810, то доплата должна составлять 7 810. Индексируется именно пенсия – 5 000 нужно умножить на 0,121, после чего получится 5 605 грн. Но после индексации лицу все равно выплачивают 12 810, просто доплата уже будет меньше – 7 205 гривень".

Таким образом, фактическая структура выплат меняется, но общая сумма для получателя часто остается фиксированной.

Какую сумму выплачивают за без вести пропавшего его семье – как ее получить

Разобравшись, какие выплаты положены семье военнослужащего, пропавшего без вести или погибшего, важно также понимать, как родственникам зарегистрировать соответствующий статус.

По словам юриста, для оформления выплат родственникам необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и подтверждающими документами. При этом перечень этих документов зависит от статуса военнослужащего.

Так, если смерть была подтверждена, то необходимо подать следующие документы:

Документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о браке).

Свидетельство о смерти.

Денежный аттестат от воинской части, в которой военнослужащий проходил службу.

Справку о дополнительных видах денежного обеспечения.

В то же время адвокат обратила внимание на практические трудности, поскольку получение части документов зависит от воинских частей:

"Если часть боевая, она может не предоставить некоторые из этих документов оперативно".

Если же военнослужащий считается пропавшим без вести, то в Пенсионный фонд необходимо предоставить, в частности:

Документы, подтверждающие родственные связи.

Уведомление от воинской части о том, что военнослужащий пропал без вести.

Выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (выдается МВД).

Выписку из Единого реестра досудебных расследований, подтверждающую открытие уголовного производства по факту исчезновения лица.

При этом право на ежемесячные выплаты семьям погибших военнослужащих Украина предусматривает только для нетрудоспособных лиц: родителей, детей, а также мужа или жены, при условии, что они не вступили в новый брак.

Как выплачивают 15 миллионов в Украине за погибшего – какие условия

Адвокат подтвердила, что единовременная выплата в размере 15 миллионов семьям погибших действительно существует, но предусмотрена только при наличии подтверждающих документов (в частности, боевого распоряжения, свидетельства о смерти).

В то же время она подчеркнула, что с февраля произошли определенные изменения.

А именно, когда военный считается без вести пропавшим, его родным выплачивают денежное обеспечение, а также "боевые" – 100 тысяч гривень. При этом они могли до последнего не добиваться присвоения статуса погибшего и получать эти средства, а впоследствии еще и 15 миллионов гривень в придачу.

Сейчас же общая сумма выплат ограничена и больше не может превышать 15 миллионов гривень, даже с учетом предыдущих начислений. "Таким образом, нет больше смысла затягивать с установлением факта смерти или признанием лица умершим, потому что итоговая сумма в любом случае остается неизменной", – подытожила Воронкова.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

