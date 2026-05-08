Слон в подарок: уникальный остров, некогда служивший резиденцией диктатора, принимает туристов

Этот "уголок" в Национальном парке Бриуны выглядит как типичный средиземноморский рай, но его история необычна.

Остров Бриюни, который когда-то был закрытой резиденцией югославского лидера Иосипа Броза Тито, сейчас открыт для туристов и предлагает одну из самых удивительных историй среди европейских курортов, пишет The Mirror.

Расположенный недалеко от хорватского города Пула, он входит в состав Национального парка Бриюни (Brijuni National Park), где можно увидеть настоящие следы динозавров, автомобиль, на котором по острову ездила королева Елизавета II, а также экзотических животных, подаренных мировыми лидерами.

На протяжении многих лет остров был закрыт для публики по приказу Тито, который использовал его как частное убежище. Здесь он собрал необычную коллекцию животных, подаренных ему политическими союзниками из разных стран мира.

Теперь, после десятилетий изоляции, Бриуни стал туристическим направлением, добраться до которого стало значительно проще. В частности, с мая открываются прямые рейсы из Лондона в Пулу, а цены на билеты стартуют примерно от 35–40 фунтов стерлингов, пишут СМИ.

Разговорчивый попугай

Местный гид и основатель сервиса аренды вилл Виллси Тони Хреля отмечает, что Бриуни может выглядеть как типичный средиземноморский рай, но его история совсем не обычная.

По его словам, именно из-за того, что остров был частной резиденцией Тито, здесь поселились экзотические животные, подаренные лидерами других государств. Часть из них или их потомков можно увидеть и сегодня – они свободно гуляют по территории острова. Хреля называет это "удивительным и увлекательным кусочком истории, которого совсем не ожидаешь увидеть в Хорватии".

Весной, говорит он, Бриуни особенно привлекателен: все вокруг зеленеет, температура комфортная, а летних толп туристов еще нет.

Национальный парк состоит из 14 островов, а главные достопримечательности расположены на самом большом из них – Большом Бриуни. Несмотря на название, его площадь невелика – около 5,6 квадратных километра, поэтому остров легко осмотреть за один день.

Здесь обитает более 30 животных, среди которых особое внимание привлекает 54-летняя слониха Ланка. Она прибыла на остров в 1972 году в качестве подарка от бывшей премьер-министра Индии Индиры Ганди. Животное известно своим спокойным характером и дружелюбием по отношению к туристам.

Еще одним напоминанием об эпохе Движения неприсоединения стали зебры, которых в 1960-х годах подарил один из африканских лидеров.

На острове до сих пор живет и один из самых известных любимцев Тито – африканский серый попугай Коки. Он прославился своим "общение" с туристами и непредсказуемым характером: может как поприветствовать гостей, так и неожиданно выкрикнуть оскорбительную фразу. Также попугай часто громко повторяет: "Тито! Тито! Тито!"

Помимо этих знаменитых обитателей, на местном сафари можно увидеть страусов, лам, сомалийских овец и индийских быков зебу.

Животные на Бриуне остаются живым – а в некоторых случаях и "разговорчивым" – наследием эпохи Тито.

Винтажный кабриолет и следы динозавров

На острове сохранился и другой символ того времени. Туристы могут покататься на винтажном Cadillac Eldorado 1953 года – кабриолете, который хорватские эмигранты в Канаде подарили Иосифу Брозу Тито. Автомобиль до сих пор находится в отличном состоянии и считается одной из самых популярных достопримечательностей парка.

По словам местного гида Тони Хрели, именно на этом Cadillac Тито ездил по острову вместе с высокопоставленными гостями, среди которых были Индира Ганди и королева Елизавета II.

После сафари туристам рекомендуют осмотреть и другие уголки острова – для этого можно воспользоваться туристическим поездом, арендовать велосипед или небольшой электрический гольф-карт. Одним из самых живописных мест считается сосновая аллея, где растут деревья возрастом более 100 лет и высотой до 25 метров.

Впрочем, история Бриуни началась задолго до Тито и Движения неприсоединения. В V–VI веках острова были важным стратегическим пунктом Византийской империи. Сегодня здесь сохранились соответствующие руины, которые, по словам гида, напоминают "огромный каменный пазл" и являются популярным местом для фотографий.

Интересно, что слониха Ланка – не самое крупное существо, когда-либо обитавшее на острове. На Бриуни обнаружено более 200 подлинных следов динозавров возрастом около 130 миллионов лет, относящихся к раннему меловому периоду.

Хорватия остается одним из ближайших курортных направлений для британцев – перелет из Великобритании занимает примерно 2,5 часа. С мая добраться до Бриуни стало еще проще: прямые рейсы из Лондона в Пулу выполняют easyJet, Jet2 и Ryanair, а цены начинаются примерно от 35 фунтов стерлингов. Прямые рейсы также доступны из Бирмингема и Бристоля.

Аэропорт Пулы расположен в 13 км от городка Фажана, откуда отправляются лодки в национальный парк Бриуни. Билеты удобнее всего покупать онлайн. Стоимость экскурсий обычно составляет около 30–35 фунтов для взрослых и примерно 13 фунтов для детей, хотя весной цены немного ниже.

На острове также можно остаться на ночь – здесь доступны как гостиничные номера, так и роскошные виллы. Однако большинство туристов выбирают проживание на материке в регионе Истрия, посещая Бриуни в формате однодневной поездки.

