'На голодном пайке': Игнат заявил о сложной ситуации с ракетами для систем ПВО

Он отмечает, что дефицит настолько велик, что приходится просить по несколько ракет.

У Украины большой дефицит ракет для систем ПВО, так как за зимний период она пережила 15 массированных атак по энергетике. Об этом в интервью в рамках телемарафона сказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Сегодня мы оказались "на голодном пайке" с ракетами, поэтому есть определенные проблемы с поставками", - отметил он.

При этом Игнат добавил, что представители Воздушных сил Украины почти круглосуточно работают на "Рамштайне" и в других переговорных группах, где приходится просить буквально по несколько, 5-10, ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других.

Он подчеркнул, что Украина тратила очень много ракет, поскольку в зимний период пережила 15 крупных массированных обстрелов со стороны России по объектам энергетики, поэтому запасы иссякают и требуют скорейшего пополнения.

При этом военнослужащий напомнил, что конфликт на Ближнем Востоке увеличил спрос на системы ПВО и боеприпасы к ним.

"Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупусты, то есть, мягко говоря, имеют ограниченное количество ракет, но и они должны быть рассредоточены", - подчеркнул Игнат.

По его словам, речь идет об их распределении между регионами, чтобы защита была повсеместной.

Дефицит ракет для ПВО - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце апреля военный эксперт Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", отмечал, что в ближайшие месяцы следует ожидать, что поставок ракет-перехватчиков, способных сбивать российские баллистические ракеты, может не быть.

По его словам, РФ этим воспользуется, и от этого пострадает гражданское население Украины.

Дикий отметил, что фронт Украины от США не зависит, но в плане ПВО такая зависимость есть. При этом он напомнил, что перехват баллистики - это исключительно работа систем Patriot, для которых нужны специфические ракеты.

По его словам, уже совершенно очевидно, что их поставки надолго прекращаются хотя бы потому, что более тысячи ракет для Patriot было выпущено по "Шахедам" на Ближнем Востоке.

