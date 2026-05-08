Россияне устали от войны и начинают обвинять Кремль, - Bloomberg

Также на отношение россиян к войне влияет ужесточение репрессий.

На пятом году войны, когда украинские БпЛА наносят удары все глубже на территории РФ, а Кремль ужесточает ограничения, россияне начинают задавать все больше вопросов властям.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что пока Путин готовится к своему "самому печальному параду" к 9 мая, все больше российских спикеров критикуют Кремль за снижение поддержки властных структур, созданных президентом.

"В России растут настроения, что нынешняя система управления становится слишком вредной и все более саморазрушительной. Терпимость к статус-кво разрушается", - цитируют журналисты Татьяну Станову, основательницу консалтинговой компании R.Politik.

Издание отмечает, в частности, критику российской блогерши Виктории Бони в адрес Путина. Ее пост издание называет "культурным феноменом", который собрал более 86 000 комментариев. В них люди выражали разочарование из-за ухудшения условий, закрытия предприятий, эмиграции специалистов и ужесточения ограничений в повседневной жизни.

"Отношение к Путину меняется. Чувствуется, будто изменился сам состав воздуха", - отметил Александр Баунов, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги.

Журналисты пишут, что почти ежедневные атаки Украины, повышенная инфляция и сохранение высоких процентных ставок способствуют ухудшению общественного настроения. Также на это влияет количество погибших, которое продолжает расти без каких-либо признаков прорыва в войне, которая должна была длиться всего несколько дней.

И хотя личный рейтинг Путина остается высоким, однако даже по официальным опросам он упал с 74% до 66%. Отмечается, что этот показатель является самым низким с начала войны РФ в феврале 2022 года.

В целом лишь 55% россиян считают, что страна движется в правильном направлении, что также является самым низким показателем с начала войны. Для сравнения, в конце прошлого года этот показатель составлял 67%.

"Усталость от постоянного напряжения войны, которая не имеет четкого конца, в сочетании с налоговым давлением и ухудшением экономической ситуации способствует росту пессимизма", - сказал Денис Волков, директор социологической компании "Левада".

Журналисты отмечают, что пока нет никаких признаков того, что позиция Путина находится под угрозой или что Кремль пересматривает свою решимость продолжать войну в Украине. Отмечается, что Путин, скорее всего, будет делать дерзкие заявления во время парада, посвященного 9 мая. Однако в этом году впервые с 2007 года РФ не будет использовать тяжелое вооружение на параде из-за страха украинских атак. С этой же целью Москва также начала ограничивать интернет.

Недовольство отключением интернета возникает и среди чиновников. Они также задаются вопросом о целесообразности непрекращающихся репрессий со стороны служб безопасности. Все это усиливает негатив на фоне парламентских выборов в сентябре, когда Кремль стремился продемонстрировать общественную поддержку Путина и войны.

Обвинения россиян в адрес Путина

Ранее издание Le Monde отмечало, что падение рейтингов Путина уже беспокоит Кремль на фоне парламентских выборов, которые должны состояться уже в этом году. Издание также отмечает интересную деталь - когда популярность Путина падает, он снимает сюжет, в котором целует случайного ребенка. В частности, подобный сюжет они выпустили 27 апреля.

"Инцидент с поцелуем в Санкт-Петербурге - верный признак того, что Путин обеспокоен снижением своей популярности", - иронизировала Фарида Рустамова, российская политолог в изгнании.

