Где хранить лук, чтобы пролежал 3 месяца: вы кладете его не туда

Рассказываем, как хранить лук в квартире и частном доме, чтобы он пролежал у вас как можно дольше.

Лук - один из самых универсальных овощей на кухне: украинские хозяйки добавляют его практически во все блюда - в супы, борщи, мясо, подливы и зажарки. Он нужен и для современных рецептов вроде пасты с луком или куриной запеканки, и для классики - жареных луковых колец и карамелизированного лука. Поэтому его часто покупают впрок и хранят большими партиями, чтобы всегда был под рукой.

Но чтобы овощ оставался свежим, ароматным и не портился раньше времени, важно знать, где хранить лук и как, в зависимости от вида.

Где и как правильно хранить лук - общие рекомендации

Если вы принесли лук из магазина или с рынка в полиэтиленовом пакете, лучше сразу достать овощ. "Непроницаемые для воздуха пластиковые пакеты ограничивают циркуляцию воздуха, что, в свою очередь, сокращает срок хранения лука", - говорит магистр наук, бренд-менеджер тестовой кухни журнала "Better Homes & Gardens" Сара Брекке.

Намного лучше подойдут сетчатые мешки, корзины или любая тара, где есть хорошая вентиляция.

Мыть лук сразу после покупки или сбора тоже не стоит - достаточно просто стряхнуть с него землю. Если вы помоете лук заранее, "тонкие слои кожицы пропитаются водой, и лук быстро испортится", - предупреждает Брекке.

Сухая луковая шелуха сама по себе хорошо защищает от грязи и бактерий. Поэтому лучший вариант - хранить лук целиком, не очищая и не моя, а мыть и чистить его уже непосредственно перед приготовлением.

Если говорить о том, при какой температуре хранить лук, то идеальной для него будет около +10°C, или же просто самое прохладное место в доме.

Касательно того, где лучше хранить лук, то это те места, где прохладно, сухо и темно: в кладовке, прихожей, подвале, погребе или даже в гараже. Холодильник для хранения лука не подходит: влажная среда внутри ускоряет его порчу, поэтому держать лук в ящике для овощей не рекомендуется.

Также важно не хранить лук рядом с продуктами, которые выделяют или чувствительны к газу этилену. Этот газ ускоряет созревание и порчу овощей и фруктов.

Поэтому лук не стоит держать рядом с:

яблоками,

картофелем,

бананами,

брокколи,

цитрусовыми.

Лучше хранить их отдельно - на разных полках или хотя бы на расстоянии.

Эти правила подходят для всех видов лука - красного, желтого, белого, а также шалота.

Как хранить репчатый лук сладкий

Сладкие сорта лука содержат больше сахара и влаги, поэтому портятся быстрее обычных. Из-за этого они более чувствительны к повреждениям и могут быстрее загнивать.

Поэтому сладкий репчатый лук лучше всего хранить в холодильнике - в подходящих условиях он может сохраняться до 2-3 месяцев. Чтобы овощ дольше оставался свежим, каждую луковицу можно завернуть в бумажное полотенце или слой газеты - это поможет убрать лишнюю влагу.

Хранить его стоит на открытой полке или в ящике для овощей с минимальной влажностью (например такие сорта, как "Видалия").

Как хранить зеленый лук в банке или стакане

"Нежные зеленые верхушки зеленого лука, также известного как шнитт-лук, нуждаются во влаге и прохладной температуре, чтобы сохранить свои лучшие качества", - говорит Брекке.

Один из удобных способов - поставить его в банку или стакан с водой. Для этого нужно снять резинку, если она есть, и опустить корешки в емкость с небольшим количеством воды. Сверху можно накрыть лук пакетом, чтобы сохранить влагу, и поставить в холодильник. Воду при этом желательно менять каждые 2-3 дня.

В таких условиях зеленый лук может храниться до трех недель, оставаясь свежим и сочным.

Как хранить лук-порей

Лук-порей из-за своей формы легко теряет влагу, особенно на концах, поэтому его важно правильно хранить.

Лучше всего овощ держать немытым в холодильнике. Для этого лук можно положить в пакет для овощей или в пакет с застежкой - в таких условиях он сохраняет свежесть примерно до 2 недель.

Как хранить лук в морозилке

Можно ли замораживать лук? Да, если вы не успеваете его использовать свежим. В морозилке он хранится примерно от 6 до 12 месяцев.

Перед заморозкой лук лучше очистить, вымыть и нарезать так, как вам удобно для будущих блюд - кубиками, полукольцами или измельчить. Замораживать целые луковицы или крупные куски не рекомендуется - после разморозки они становятся слишком мягкими из-за высокого содержания влаги.

Подготовленный лук нужно переложить в пакет с застежкой, выпустить из него воздух, закрыть и подписать дату. После этого отправить в морозилку.

Размораживать заранее лук не нужно - его сразу добавляют в горячие блюда: супы, рагу, соусы, пасту или запеканки. Для салатов и свежих блюд он уже не подходит.

Лук лучше выбросить или отправить в компост, если он:

имеет кислый или неприятный запах;

стал мягким или потемнел;

выделяет влагу или слизь.

Если же репчатый лук начал прорастать его можно поставить в стакан с водой и вырастить свежий зеленый лук. также, как вариант, проросший лук можно посадить на огороде.

