45-летняя Витвицкая впервые рассказала, на каком месяце беременности сейчас

Телеведущая также показала новые снимки с округлившимся животиком.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая ждет первенца, раскрыла срок своей беременности.

Будущая мамочка призналась, что уже чувствует первые толчки ребенка в животике. Сейчас телезвезда находится на шестом месяце беременности и пока наслаждается своим состоянием.

"Уже чувствую движения малыша, это удивительные ощущения… 21 неделя", – написала ведущая в Instagram и показала новые кадры с округлившимся животиком.

К слову, Соломия впервые сообщила о романе со своим избранником-воином Алексеем Ситайлом в феврале 2024 года. Она отмечала, что их объединило волонтерство. Впоследствии мужчина сделал телеведущей предложение, однако влюбленные пока не сыграли свадьбу. Витвицкая подчеркивала, что они поддерживают отношения на расстоянии, ведь из-за службы ее возлюбленный редко бывает дома. Но в конце апреля она опубликовала УЗИ-снимки, объявив о своей беременности.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая откровенно рассказала о травмах жениха-воина.

