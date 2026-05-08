Из-за Трампа отношение к США в мире сейчас хуже, чем к России, – опрос

В опросе приняли участие более 94 000 респондентов из 98 стран.

Глобальное восприятие США ухудшилось второй год подряд и сейчас хуже, чем отношение к России. Как пишет Reuters, об этом свидетельствует ежегодное исследование Фонда Альянса демократий, базирующегося в Дании.

Согласно данным исследования, США также чаще всего называли в ответ на вопрос, какая страна представляет наибольшую угрозу для мира, после России и Израиля.

В опросе не уточнялись детали использованных критериев, но Альянс заявляет, что его целью является защита и продвижение демократических ценностей.

Видео дня

"Быстрое ухудшение восприятия Соединенных Штатов в мире печально, но не шокирует. Внешняя политика США в течение последних 18 месяцев, среди прочего, поставила под сомнение трансатлантические отношения, ввела широкомасштабные тарифы и угрожала вторжением на территорию союзника по НАТО", – сказал основатель альянса и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Опрос "Индекс восприятия демократии", который ранжирует восприятие стран от -100% до +100%, показал, что положительное восприятие США снизилось до -16% с +22% два года назад, что ставит их позади России с -11% и Китая с +7%.

Опрос проводился социологической компанией Nira Data с 19 марта по 21 апреля, в нем приняли участие более 94 000 респондентов в 98 странах. Восприятие страны измерялось в выборке из 46 600 респондентов в 85 странах.

Отчет был опубликован накануне Копенгагенского саммита по вопросам демократии, который состоится 12 мая.

Отношение к США в мире

Как сообщал УНИАН, большинство британцев считают, что США являются негативной силой в мире, а война в Иране продолжает ухудшать трансатлантические отношения.

Согласно опросу, 53% жителей Великобритании считают Америку негативной силой на глобальном уровне. В декабре эта цифра достигала 35%.

В то же время 29% опрошенных считают, что США играют положительную роль в мире. В декабре этот показатель составлял 41%.

Последние данные свидетельствуют о том, что почти 65% взрослых британцев сейчас считают, что США обычно создают проблемы для других стран, что на 19% больше, чем в декабре. Лишь 22% утверждают, что Америка помогает решать проблемы других государств, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

Также 57% британцев считают, что США ставят под сомнение своих союзников по всему миру, тогда как 27% говорят, что США поддерживают союзников, что является снижением по сравнению с 40% в декабре.

Вас также могут заинтересовать новости: