В Испании предлагают все больше бесплатного жилья переселенцам: какие условия

Больше всего рады новым жителям сельские районы Испании.

Сегодняшняя Испания – это одно из самых привлекательных европейских направлений для тех, кто хочет начать новую жизнь в другой стране. Как пишет penzcentrum, иммигрантов привлекают солнечные пляжи, гибкие возможности трудоустройства и высокое качество жизни.

Испания уже несколько лет занимает лидирующие позиции в рейтингах приема иммигрантов. По состоянию на 2022 год, в стране проживало около семи миллионов иностранцев из стран ЕС и стран, не входящих в ЕС. Это 14,7 процентов от общей численности населения. И это же означает, что Испания находится на третьем месте по численности иммигрантов в Европе после Германии и Франции.

При этом больше всего рады новым жителям сельские районы Испании. Там работают несколько программ переселения, которые помогают справится с феноменом так называемой "обезлюдевшей Испании". В отдельных муниципалитетах иммигранты могут рассчитывать на финансовую поддержку, льготное или даже бесплатное жилье. Также перед ними открываются возможности трудоустройства.

Один из самых известных примеров – город Понга на севере Испании. Город предлагает финансовую поддержку семьям, поселившимся там на длительный срок. Аналогичные инициативы появились и в регионе долины Амброс, куда привлекают иностранцев, которые работают удаленно, грантами в размере до нескольких тысяч евро.

Также к программе присоединились несколько небольших городов в Кастилии. Например, Аренильяс, с населением всего в несколько десятков человек, предлагал бесплатное жилье и стабильную работу семьям, которые соглашались остаться в деревне надолго и участвовать в жизни местного сообщества. Инициатива получила более ста заявок.

Однако большинство этих программ не означают "бесплатные деньги": обычно они требуют длительного проживания в этом районе, работы на месте или открытия собственного бизнеса, а также реального вклада новых жителей в возрождение поселений.

Большим городам иммигранты не требуются

Вместе с тем испанское правительство все активнее пытается справиться с жилищным кризисом в крупных городах и популярных прибрежных регионах. В Мадриде, Барселоне, Валенсии и на побережье Коста-дель-Соль цены на недвижимость и арендная плата резко выросли за последние годы, что многие связывают с притоком иностранных инвесторов и краткосрочной арендой жилья.

Испанское правительство намерено снизить нагрузку на рынок жилья. Для этого планируется ограничить краткосрочную аренду жилья, построить социальное жилье и выставить на продажу пустующие объекты.

Жизнь в Испании

Отмечается, что Испания может стать привлекательным местом для тех, кто ищет более гибкий образ жизни, имеет удаленную работу или готов освоить профессию в международной среде. Многие иностранцы выбирают страну за мягкий климат, размеренный темп жизни, круглогодичное солнце и средиземноморский стиль жизни. При этом местные зарплаты, как правило, ниже, чем в среднем по Западной Европе. Это может быть особенно выгодно для тех, кто работает удаленно на иностранную компанию – например, немецкую, британскую или американскую – проживая при этом в Испании.

Средняя заработная плата по стране достигает 2531 евро в месяц до вычета налогов. А минимальная заработная плата составляет 1221 евро в месяц. Однако разница в оплате труда между регионами остается значительной: в то время как зарплаты в Мадриде превышают 3000 евро, в обезлюдевших сельских районах зарплаты значительно ниже среднего уровня.

Без знания испанского языка можно найти работу в сфере туризма, гостиничного бизнеса и международных сервисных центрах. В Барселоне, Мадриде, Малаге или Валенсии многие транснациональные компании ищут англоговорящих сотрудников на должности в сфере обслуживания клиентов, продаж или административной работы. В туристических регионах также есть отели, бары, рестораны и сезонные рабочие места, предлагающие возможности трудоустройства без знания испанского языка или с минимальным знанием, особенно летом. Также распространены вакансии в сфере креатива, маркетинга или IT, популярные среди фрилансеров.

Напомним, что в городке Аренильяс в провинции Сория, где проживает около 40 тысяч человек, запустили программу с предоставлением иммигрантам бесплатного жилья с трудоустройством. Местные власти готовы заселить несколько семей с детьми школьного возраста, которые желают остаться в городе на постоянное проживание. Работать предлагается в местном баре, который считается достопримечательностью. Сообщается, что мэрия получила уже несколько тысяч заявок от желающих.

