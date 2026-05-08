Напольная плитка для кухни уходит в прошлое: новый формат набирает популярность

Вместо хлопотных, длительных и дорогостоящих работ по укладке плитки можно пойти более простым путем.

В мире ремонта и дизайна интерьеров набирает популярность новый тренд. Как пишет венгерское издание Blikk, в 2026 году все больше людей отказываются от длительных и дорогих ремонтов в пользу быстрых и практичных решений.

В публикации говорится, что одним из главных трендов последнего времени стал принцип "пол на пол". Его суть заключается в том, что при обновлении интерьера кухни новое покрытие укладывают прямо поверх старой плитки без ее демонтажа. Такой вариант сокращает сроки проведения работ и уменьшает количество строительного мусора и шума.

Издание отмечает, что наиболее популярным покрытием при ремонте по принципу "пол на пол" сегодня стал виниловый пол. Его выбирают из-за простоты монтажа, устойчивости к влаге и перепадам температуры, а также легкости в уходе. Особенно активно винил используют именно на кухнях, где пол ежедневно подвергается значительной нагрузке.

Издание подчеркивает, что современные виниловые покрытия могут имитировать дерево, камень или керамику, благодаря чему владельцы квартир получают возможность полностью изменить облик помещения без сложных строительных работ. Кроме того, материал имеет небольшую толщину, поэтому не создает проблем с дверями или перепадами уровня пола между комнатами.

Популярности винила способствует и то, что многие модели можно установить самостоятельно – с помощью клея или специальных замков. К тому же такое покрытие легко очищается и считается долговечным.

Как отмечается в статье, виниловый пол уже выходит за пределы кухонь. Его все чаще используют в ванных комнатах, спальнях и гостиных. В небольших квартирах владельцы недвижимости нередко укладывают однотипное покрытие по всему жилищу, чтобы визуально расширить пространство.

"Кухонная плитка медленно, но уверенно уходит на второй план. Не потому, что она больше не нужна, а потому, что виниловый пол предлагает гораздо более комфортную и гибкую альтернативу. Попробовав его однажды, вы вряд ли вернетесь к старым способам", – пишет Blikk.

