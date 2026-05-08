В Ryanair выступили с заявлением по поводу отмены рейсов на фоне топливного кризиса

Ирландский бюджетный перевозчик заверил пассажиров, что его летнее расписание останется без изменений.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair объявил, что не будет менять расписание своих авиарейсов как минимом до марта 2027 года из-за роста цен на топливо.

Как пишет Express, ирландский бюджетный перевозчик заверил пассажиров, что его летнее расписание останется без изменений, поскольку его контракты на поставку топлива на ближайший год были заключены до начала войны в Иране – запасов авиационного топлива ему хватит до марта 2027 года.

"Поскольку Ryanair застраховала 80% своих запасов авиационного топлива до марта 2027 года по цене 67 долларов за баррель – менее половины текущих спотовых цен – мы не планируем никаких сокращений расписания этим летом", – заявил представитель авиакомпании.

Видео дня

Это заявление последовало за решением властей ЕС разрешить авиакомпаниям сократить количество рейсов в сезон отпусков 2026 года, и ряд из них этим предложеним уже воспользовались.

При этом европейский комиссар по транспорту Апостолос Цицикостас подтвердил, что авиакомпании, отменяющие рейсы из-за нехватки топлива, все еще будут обязаны компенсировать пассажирам убытки в соответствии с европейским законодательством.

Одновременно в ЕС предпринимаются усилия по составлению реалистичных расписаний полетов, чтобы предотвратить сбои в полетах из-за нехватки топлива в последний момент.

Как война в Иране влияет на авиаперевозки в мире

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, после начала войны США и Израиля с Ираном 28 февраля 2026 года, рынок мировых пассажирских авиаперевозок оказался в жестком кризисе. Изначально временное закрытие воздушного пространства над странами Персидского залива и приостановка работы крупнейших аэропортов-транзитных хабов резко взвинтило цены на дальнемагистральные авиаперелеты.

Вслед за этим из-за блокировки Ормузского пролива, по которому до войны массово транспортировалась нефть, в мире начались перебои поставок авиационного топлива, что привело к резкому росту цен на него. В результате некоторые европейские авиакомпании уже начали отменять рейсы, другие пригрозили ростом цен на авиабилеты, а американский лоукостер Spirit и вовсе объявил о прекращении своей работы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.