Простая подкормка увеличит урожайность клубней и даст защиту от вредителей.

Май считается тем самым месяцем, когда сажать картошку принято в Украине. Хотя клубни можно просто разложить в ямки и засыпать, предлагаем вам одну хитрость для огромного урожая. Для этого при посадке в лунку нужно всыпать немного удобрения. Таким образом растение получит много питательных веществ сразу со старта, а удобрение будет питать именно овощ, а не соседние сорняки.

Зная, что положить в лунку для при посадке картофеля, вы заметите огромную разницу в урожае по сравнению с обычным методом. Корнеплоды вырастут крупными и ровными, а с одного куста удастся собрать 2-3 килограмма. Такая точечная подкормка работает гораздо лучше, чем разбрасывание навоза по всему участку.

Какое удобрение лучше сыпать при посадке картофеля

Чтобы получить крупные и здоровые клубни, подготовьте два средства - перегной и суперфосфат. Первый должен быть не свежим, а хорошо перегнившим и рассыпчатым, как чернозем. Эти два удобрения для картофеля при посадке в лунку весной дают овощу весь спектр необходимых микроэлементов - калий, фосфор и азот. Они работают не зависимо от сорта.

Видео дня

На каждую ямку всыпьте по столовой ложке суперфосфата и горсти перегноя. Затем перемешайте эти компоненты вместе с землей на дне лунки. Не кладите картофель прямо на удобрения, иначе он может получить ожоги. Положите клубни глазками или усиками вверх, и засыпьте землей.

В течение лета не забудьте окучить картофельные грядки несколько раз. Таким образом мы концентрируем удобрения вокруг куста, а также даем корням больше площади для развития.

Также в интернете можно найти рекомендации о подкормке, которые на самом деле не работают. К примеру, яичная скорлупа хоть и считается питательной, но может разлагаться годами. Поэтому нынешний картофель не получит от нее пользы. А луковая шелуха содержит мало полезных веществ и почти не влияет на урожайность. Хотя полностью бесполезной ее назвать нельзя, поскольку запаха лука боятся некоторые насекомые.

Что положить в лунку при посадке картофеля от колорадского жука и других вредителей

Если в прошлые года ваша картошка часто болела и вы замечали на ней вредителей, подкормка может решить и эту проблему. Некоторые удобрения, заложенные в ямку, могут отпугнуть вредных насекомых.

К примеру, лучшее, что положить в лунку при посадке картофеля, чтобы не было проволочника и колорадского жука - это пепел. На одну ямку хватит около полустакана или 100 граммов. Зола создает неприятную для насекомых щелочную среду, а также в целом полезна для самого растения за счет богатого состава.

Если на грядках вам встречались крупные насекомые, похожие головой на рака, то на огороде завелась медведка. Это злостный вредитель овощей, которого трудно вывести. Агрономы придумали особенный метод того, что положить в лунку при посадке картофеля от медведки. Для этого используют специальные химические инсектициды, такие как "Рембек" или "Антимедведка". В ямку достаточно положить по 2-3 гранулы (обязательно в перчатках).

Вас также могут заинтересовать новости: