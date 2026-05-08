Карина Бовсуновская

Этот напиток содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай.

Не все знают, но горячий шоколад не только вкусен, но и полезен для здоровья. Издание Teraz Gotuje объяснило, почему его стоит употреблять и какие преимущества это дает нашему организму.

Ученые доказали, что этот напиток содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай, однако люди употребляют его очень редко.

"Горячий шоколад ассоциируется с удовольствием, но не обязательно с полезными для здоровья свойствами - и это ошибка. Его однозначно стоит пить, в частности, для здоровья сердца, костей и нервной системы", - уверяют в материале.

Видео дня

Какой шоколад лучше всего подходит для напитков?

Если вы хотите, чтобы этот напиток был не только вкусным, но и содержал много питательных веществ, вам нужно выбрать правильный шоколад. Прежде всего, для приготовления горячего шоколада выбирайте высококачественное какао с низким содержанием сахара.

"Если вы обязательно хотите подсластить шоколад, используйте натуральные подсластители - отлично подойдет немного меда или кленового сиропа. Многие люди, желающие добавить в горячий шоколад еще больше питательных веществ, выбирают для его приготовления растительное молоко: миндальное, кокосовое или соевое", - добавили в публикации.

Также, чтобы еще больше подчеркнуть вкус шоколада и придать ему полезные свойства, добавьте в него немного корицы или ванили.

Почему полезно пить горячий шоколад?

Какао является одним из лучших источников антиоксидантов, поэтому регулярное употребление может защитить от сердечных заболеваний. Также какао обладает антивозрастными свойствами и благотворно влияет на состояние кожи.

Реклама

"Регулярное употребление горячего шоколада также положительно влияет на работу мозга - если вы хотите улучшить память, однозначно стоит его употреблять. Оно также способствует улучшению настроения и общего психического здоровья, поскольку употребление шоколада стимулирует выработку эндорфинов и серотонина", - заверили в материале.

Как приготовить горячий шоколад?

Ингредиенты

270 мл коровьего или растительного молока;

1 полная ложка качественного какао-порошка;

чайная ложка меда или кленового сиропа;

любимые добавки, например, пол чайной ложки корицы в порошке;

по желанию: маршмеллоу, взбитые сливки.

Возьмите кастрюлю, налейте в нее молоко, добавьте какао и чайную ложку меда или кленового сиропа.

Нагревайте на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы напиток не подгорел. На этом этапе можно добавить немного корицы. Горячий шоколад не должен кипеть - когда напиток станет горячим, перелейте его в чашку. Если хотите, украсьте шоколад сверху, например, маршмеллоу или немного взбитых сливок", - добавили в материале.

Другие советы по здоровью

Ранее диетологи ответили, какой чай может помочь защитить ваше сердце. Как оказалось, регулярное употребление зеленого чая может способствовать снижению артериального давления, помогая предотвратить гипертонию – один из главных факторов риска сердечных заболеваний и инсульта.

Также ученые объяснили, почему кофе полезен для здоровья. Отмечается, что употребление этого напитка связано с более длительной жизнью и меньшим риском хронических заболеваний.

Вас также могут заинтересовать новости: