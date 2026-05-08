У трех знаков Зодиака появятся безграничные возможности в ближайшее время

Важно не бояться двигаться вперед.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2026 года сулит особую удачу трем знакам Зодиака, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В ближайшие дни появится ощущение лёгкости и уверенности, которое поможет избавиться от тревог и сомнений о будущем.

Эта неделя способна кардинально изменить жизнь некоторых знаков Зодиака, открывая перед ними практически безграничные перспективы. Сейчас важно не бояться двигаться вперёд, но при этом оставлять место для приятных сюрпризов судьбы.

Дева

Девам пора сделать шаг навстречу жизни, о которой они давно мечтали. Новолуние в Тельце принесёт удачные возможности и ощущение стабильности. Эта энергия окажется особенно комфортной, ведь Телец поможет сохранить привычную практичность и уверенность в своих решениях. На этой неделе вам предстоит сделать важный выбор, однако он не будет казаться опасным или слишком рискованным. Внутри уже есть понимание, что вы готовы к новому этапу.

Новолуние поможет сосредоточиться на привлечении изобилия и счастья. Сейчас важно задуматься не только о конкретных целях, но и о том, приносит ли выбранный путь удовольствие. Логика отойдёт на второй план – гораздо важнее окажутся внутренние ощущения и желания души. Позвольте себе представить идеальную жизнь и наблюдайте, как обстоятельства постепенно начинают складываться в вашу пользу.

Лев

На этой неделе Львам особенно важно прислушиваться к своему сердцу. Большое количество планет в Овне в последнее время создавало путаницу и мешало понять, куда двигаться дальше. Однако уже в среду ситуация начнёт проясняться благодаря переходу Весты в Овен. Эта энергия поможет разобраться с сомнениями и понять, на что действительно стоит тратить силы.

Веста останется в Овне до конца 2026 года, поэтому перемены, которые начнутся сейчас, будут влиять на вашу жизнь ещё долгое время. Дайте себе возможность разобраться в собственных чувствах и направьте энергию на созидание, а не на разрушение. Не стоит отказываться от того, что для вас по-настоящему ценно. Сейчас начинается период больших перемен и удачи, если вы будете честны с собой.

Весы

Весам на этой неделе стоит соглашаться на новые возможности, которые будет посылать судьба. После перехода Меркурия в Близнецы в выходные жизнь может преподнести множество неожиданных шансов, знакомств и интересных предложений. Важно не зацикливаться только на одном сценарии развития событий и оставаться открытыми ко всему новому.

Меркурий пробудет в Близнецах до 1 июня, поэтому период удачи не ограничится одной неделей. Близнецы символизируют выбор, разнообразие и новые перспективы, однако именно вам придётся решать, что действительно подходит для будущего. Сейчас особенно важно не поддаваться мимолётным желаниям и выбирать то, что поможет построить жизнь вашей мечты в долгосрочной перспективе.

