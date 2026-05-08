Российский флот получил новый ракетный корабль, который может нести 'Калибры' (фото)

Недавно один из таких кораблей был потоплен Украиной.

8 мая 2026 года в российском Балтийске состоялась церемония ввода в состав Балтийского флота малого ракетного корабля (МРК) "Буря" проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Об этом сообщил канал Центра анализа стратегий и технологий.

Корабль был построен АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" в Отрадном (Ленинградская область) и стал четвертым МРК проекта 22800, переданным ВМФ этим предприятием, и восьмым кораблем этого типа, введенным в строй.

Всего для флота РФ на пяти различных предприятиях начали строительство серии из 16 кораблей проекта 22800. Известно, что МРК проекта 22800 был спроектирован АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" и должен был заменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М").

На практике серия проекта 22800 давно превратилась в долгострой – спущенные на воду корпуса годами простаивают в ожидании двигателей.

Дело в том, что эти корабли оснащаются дизельными двигателями М507Д-1, производство которых сталкивается с трудностями. Проблемой является сложная и дорогая конструкция, которая приводит к высокой вероятности отказов.

Сам МРК "Буря" был заложен еще 24 декабря 2016 года и спущен на воду 23 октября 2018 года. Однако на заводские ходовые испытания на Балтике корабль передали лишь в октябре 2022 года. Испытания и доводка корабля затянулись еще на три с половиной года, и в результате "Буря" лишь теперь был введен в состав ВМФ РФ.

Справка УНИАН. Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" – это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением прибрежной морской зоны (по другой классификации – это малые корветы).

Длина корабля составляет 67 м, а водоизмещение (стандартное) – 800 тонн. В состав экипажа входит 39 человек.

Вооружение кораблей проекта 22800 включает комплексы ударного и противовоздушного вооружения, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

Основой ударного ракетного вооружения являются ракеты семейства "Калибр-НК". Восемь ячеек универсального корабельного стрелкового комплекса (УКСК) 3С14 расположены в кормовой части надстройки "Каракурта".

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины нанесли удар по российскому малому ракетному кораблю проекта 22800 "Каракурт". Атака была проведена в Каспийском море, вблизи военно-морской базы "Каспийск" – примерно в 800 км от государственной границы Украины.

Это не первый случай, когда Украина атакует "Каракурты". Ранее УНИАН писал, что 19 мая 2024 года в оккупированном Севастополе корабль "Циклон" проекта 22800 подвергся удару ВСУ ракетами ATACMS.

