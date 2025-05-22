Городок Полиньяно-а-Маре славится одним из самых красивых пляжей в Италии, и увидеть его собственными глазами в течение всего года стекаются огромные толпы туристов. УНИАН.Туризм из собственного опыта расскажет, что стоит знать перед поездкой в это невероятное место, чтобы не разочароваться.

Италия – одна из самых популярных среди туристов стран мира, и, соответственно, она по полной ощущает на себе все болезненные последствия чрезмерного туризма. Это и огромные толпы на самых популярных туристических локациях, и праведный гнев местных жителей, и завышенные цены, и различные ограничительные меры в отношении туристов.

Впрочем, Италия – это большая страна, поэтому если сойти с проторенных дорожек и отправиться за пределы переполненных Рима или Венеции, можно открыть для себя много интересного. В течение последних сезона-двух активно себя продвигает как перспективное туристическое направление регион Апулия на юге страны (о его главном городе Бари мы уже рассказывали в нашем предыдущем материале).

Однако даже в этом относительно малоизвестном регионе есть места, где туристы буквально лезут друг другу на голову, что значительно портит впечатление от их посещения. Одно из них – небольшой городок Полиньяно-а-Маре (Polignano a Mare), считающийся одним из самых красивых в стране. Вы точно видели его хотя бы раз на просторах Instagram или TikTok!

Видео дня

УНИАН.Туризм из собственного опыта расскажет, что следует учесть перед поездкой в Полиньяно-а-Маре, чтобы не испортить себе впечатление.

Выберите время посещения с умом

То, насколько успешной будет ваша поездка в Полиньяно-а-Маре, напрямую зависит от правильного выбора времени. Если посмотреть на летние фото этого города, его белоснежные улочки просто забиты туристами, и такая же ситуация наблюдается на знаменитом местном пляже (собственно, большинство гостей сюда едут именно ради него).

Поэтому главный наш совет – по возможности, запланируйте поездку в это место на межсезонье. Мы, например, были там в конце марта, и уже тогда ближе к обеду всюду было немало народу (впрочем, все равно гораздо меньше, чем в топ-сезон, поэтому мы даже смогли сделать фото без посторонних в кадре).

Кроме того, лучше ехать туда посреди недели (только не на праздники!). Дело в том, что Апулия очень популярна среди туристов-итальянцев из соседних городов-регионов, которые устраивают себе туда поездки выходного дня, а это означает еще большие толпы. Поэтому приехав в будний день, вам придется отвоевывать наиболее инстаграмные точки только у туристов-отпускников.

Не менее важным является и выбор времени визита в течение дня – чем раньше, тем лучше, ведь большинство туристов в отпуске все же любят немного дольше поспать, и, соответственно, приезжают на экскурсию ближе к обеду. А это означает переполненные поезда, кафе и туристические локации. Или же можно приехать ближе к вечеру, когда большинство туристов, которые останавливаются на ночь в других городах, уже уезжают.

Позаботьтесь о ночлеге

Конечно, остановиться на ночь в самом Полиньяно-а-Маре было бы интересным опытом, но стоит учесть, что цены здесь будут значительно выше, чем в соседнем Бари, а лучшие варианты бронируются очень заранее.

Например, на май-сентябрь на популярных платформах по бронированию жилья в городе доступны около 200 вариантов размещения. Самые дешевые предложения как для одного, так и двух путешественников стартуют от 70 евро за ночь, и это в основном скромные частные дома. Между тем, цены на двухместные номера в хороших отелях колеблются в пределах 115-370 евро, и все они расположены в нескольких километрах от пляжа.

Зато в уже упомянутом выше Бари доступны около тысячи вариантов размещения, по цене от 50 евро за двухместный номер.

Как добраться до Полиньяно-а-Маре

Именно из Бари будет удобнее всего добираться в Полиньяно-а-Маре – расстояние между городами составляет около 35 километров, которые можно проехать на поезде за каких-то 30 минут (да, это быстрее, чем доехать из спального района Киева до Крещатика!).

За день на маршруте курсирует более десятка поездов (это если без пересадок), а билет в одну сторону стоит всего лишь 3 евро.

От железнодорожной станции Полиньяно-а-Маре до исторического центра идти меньше километра, по довольно приятным улочкам с симпатичными кафешками (где можно будет выпить кофе с выпечкой немного дешевле, чем на главных туристических локациях).

Что посмотреть в Полиньяно-а-Маре

Главная локация в Полиньяно-а-Маре, куда направляются все туристы в первую очередь – инстаграмный пляж Lama Monachile. По факту, это небольшой клочок суши с галькой, зажатый между скалами с белыми домиками, на который накатывают яркие бирюзовые волны Адриатического моря.

В летние месяцы, когда море уже достаточно теплое для купания, это место буквально усеяно отдыхающим, как говорится, "яблоку негде упасть" – люди толпятся что на берегу, что в воде. Впрочем, в конце марта вода еще холодная, поэтому в море забегают лишь единицы смельчаков.

Далее туристы направляются к многочисленным смотровым площадкам, откуда открываются невероятные виды на пляж и море – это и старый арочный мост прямо над ним, и каменное плато слева, и террасы между домами справа.

В общем, гулять только вдоль берега, выбирая лучшую локацию для фото (или же просто по-классике просто любоваться пейзажами) в Полиньяно-а-Маре можно пару часиков.

Те же, кто хочет взглянуть на город с воды, могут заказать экскурсию на катере вдоль берега – стоят такие путешествия от 20 евро с человека, в зависимости от продолжительности поездки (обычно от 1,5 часов).

Ну а если хотите взять от поездки туристический максимум, то можно посетить ресторан Ristorante Grotta Palazzese – прямо в одной из скал над морем (также там есть отель). Впрочем, цены в заведении измеряются в нескольких сотнях евро с человека... Так что подумайте, стоит ли оно того... Красивые пейзажи открываются не только там.

Тем более, что в городе есть множество заведений питания на любой бюджет – от ресторанов сугубо под туриста до аутентичных семейных ресторанчиков и пекарен с местной выпечкой "на вынос".

Среди других достопримечательностей города – центральная площадь Piazza dell' Orologio, вокруг которой собрались большинство туристических ресторанчиков и сувенирных магазинов.

Также вокруг этой площади можно увидеть больше всего старых зданий города, в частности, симпатичных церквушек.

Кстати, о сувенирах – фишкой Полиньяно-а-Маре являются керамические изделия, яркие и оригинальные. Поэтому если планируете везти домой сувениры, то это как раз то место, где их можно приобрести.

А еще Полиньяно-а-Маре, типично для Апулии, в основном усеян узкими хаотичными улочками с небольшими побеленными домиками, между которыми можно часами бродить, рассматривая всевозможные интересные детали. Конечно, если вы приедете туда в правильное время – то есть не в сезон летних отпусков и не в выходной день.

Кстати, маломобильные туристы (или просто ленивые, которые не гонятся за теми 10 тысячами шагов в день) могут передвигаться по городу на авторикшах – водители охотятся на клиентов прямо возле железнодорожного вокзала. Они охотно провезут любителей фото по самым инстаграмным локациям, а если хорошо попросить, еще и побудут персональным фотографом – гуляя по Полиньяно-а-Маре, мы постоянно встречали один и тот же тук-тук, который возил пару девушек на высоких каблуках по городу и еще и советовал, какую позу для фото лучше выбрать.

***

Несмотря на огромные толпы и завышенные цены, люди все равно будут направляться к самым популярным и красивым местам мира. Впрочем, сделать эту поездку более приятной – вполне в ваших силах при правильном подходе к ее организации.

Марина Григоренко

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.