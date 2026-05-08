'Оденьтесь потеплее': синоптик предупредила об изменении погоды уже в ближайшие дни

Жара отступит, и практически повсеместно ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В ближайшие выходные погода в Украине изменится: в большинстве областей пройдут дожди, а температура снизится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"Кому мешала жара – в выходные в Украине похолодает, днем до +12...+18 градусов", – сообщила эксперт по погоде.

Она добавила, что только в восточной части и на юго-востоке еще будет теплая погода с температурой +20...+26 градусов.

Видео дня

Кроме того, она сообщила, что 9-10 мая через нашу территорию будут проходить атмосферные фронты, поэтому практически повсеместно ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье на западе страны уже будет без осадков.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, 9 мая обойдется без серьезных осадков, а вот в воскресенье уже пройдут дожди.

"В субботу в столице еще тепло, до +20 градусов, а в воскресенье ощутимо похолодает до +12...+14 градусов. Оденьтесь потеплее!" – посоветовала синоптик.

Возле Чернобыля бушует масштабный лесной пожар– что известно

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается масштабный лесной пожар, площадь которого уже превысила 1100 гектаров. Из-за сильного ветра и сухой погоды огонь быстро распространяется, а минная опасность затрудняет работу спасателей на отдельных участках. К ликвидации возгорания привлечены подразделения ГСЧС и спецтехника. В МВД сообщили, что по состоянию на 11:00 радиационный фон в Киевской области и по Украине остается в пределах нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: