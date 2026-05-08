Ученая NASA трижды пережила клиническую смерть: каждый раз она видела 'одно и то же'

Океанограф и бывшая исследовательница NASA Ингрид Хонкала заявила, что трижды переживала клиническую смерть и каждый раз испытывала одинаковые ощущения – чувство полного покоя, отделения от тела и "погружения в сознание", пишет Daily Mail.

55-летняя ученыца рассказала, что впервые едва не умерла в двухлетнем возрасте, когда упала в резервуар с ледяной водой в своем доме в Боготе. По ее словам, после первоначальной паники она внезапно почувствовала "абсолютный мир и тишину".

Хонкала утверждает, что во время этого состояния могла видеть свое тело со стороны и чувствовала себя "полем осознания и света", без страха и ощущения времени.

Она также заявила, что якобы видела свою мать в нескольких кварталах от дома и "общалась" с ней без слов. Впоследствии мать вернулась домой и нашла дочь без сознания в воде.

По словам ученой, этот случай полностью изменил ее отношение к смерти.

Подобный опыт повторился еще дважды

Позже Хонкала пережила еще два эпизода клинической смерти – после аварии на мотоцикле в 25 лет и во время операции в 52 года, когда у нее критически упало артериальное давление.

Она утверждает, что во всех трех случаях переживала одинаковое состояние: ощущение покоя, ясности и единства с окружающим миром.

По мнению Хонкалы, это свидетельствует о том, что сознание может существовать за пределами физического тела.

Несмотря на свои заявления, Хонкала продолжила научную карьеру, получила степень доктора морских наук и работала в сфере экологических исследований, в частности в сотрудничестве с NASA и ВМС США.

Она подчеркнула, что пережитый опыт не отвратил ее от науки, а наоборот – усилил желание исследовать природу реальности.

В настоящее время Хонкала готовит к выходу книгу "Dying to See the Light: A Scientist’s Guide to Awakening", в которой подробно описывает свои переживания и размышления о природе сознания.

