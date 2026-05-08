Дроны ударили по двум объектам в Грозном (видео)

Один из прилетов пришелся в двух километрах от резиденции Кадырова.

Украинские беспилотники атаковали город Грозный. Как пишет ASTRA, под ударом оказались площадь у вокзала рядом со зданием ФСБ и район Ханкалы, где расположена одна из крупнейших военных баз России.

Отмечается, что в Ханкале (пригород Грозного) базируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии (в/ч 27777), входящей в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В свою очередь железнодорожный вокзал расположен в центральной части Грозного. От него всего 120 метров до республиканского управления ФСБ по Чечне и менее двух километров от резиденции Рамзана Кадырова.

Позже в Сети появились видео с более близкого расстояния, подтверждающие как минимум два успешных прилета в указанных локациях.

Чеченские власти пока никак не прокомментировали эту атаку.

Как писал УНИАН, СБУ нанесла уже третий удар за последние две недели по нефтеперерабатывающему заводу "Пермьнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающей станции "Пермь" в российском городе Пермь, расположенном более чем в 1500 километрах от границы. По данным спецслужбы, в результате атаки дронов на НПЗ загорелась установка первичной переработки нефти, а на станции "Транснефти" был поражен один из резервуаров.

Также мы сообщали, что в ночь на 7 мая Силы обороны Украины поразили в районе Каспийска малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр".

