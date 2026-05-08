Загадочный лазер и зенитные дроны: стало понятно, чем Украина вооружит свой крупнейший НРК

Установка лазерного вооружения уже проходит испытания, отмечают производители.

Оборонная компания "Украинская бронетехника" работает над модернизацией своего наземного роботизированного комплекса (НРК) Protector, который в настоящее время является крупнейшим подобным изделием в Украине. Об этом пишут аналитики Defense Express, добавляя, что производитель планирует интегрировать в НРК систему ПВО.

Компания уже тестирует установку лазерного вооружения на этот НРК, а также планирует адаптировать его для запуска зенитных дронов. Какое именно лазерное вооружение может быть там установлено – не сообщается.

В то же время аналитики отмечают, что недавно компания Celebra Tech показала свою новую версию лазерной системы "Тризуб". По словам производителей, эта система "уже сжигает" БПЛА в воздухе – как FPV, которые она может уничтожать на расстоянии 800–900 м, так и "Шахеды" с дальностью до 5 километров.

Производители подчеркнули, что речь идет не о концепте или прототипе, а именно о готовом решении для серийного производства. Какова именно масса "Тризуба" – неизвестно. Однако Protector имеет грузоподъемность до 700 кг. В то же время аналитики издания отмечают, что пока неизвестно, какую именно лазерную систему выбрали производители "Украинской бронетехники".

Неизвестно также, какую модель зенитных дронов выбрали производители. У Украины уже есть ряд вариантов от разных компаний. Также "Украинская бронетехника" уже имеет линейку собственных дронов. Поэтому вполне возможно, что Protector компания вооружит собственным решением.

