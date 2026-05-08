Фицо в Москве передаст Путину 'послание' от Зеленского

В словацком МИД заявили, что Роберт Фицо во время визита в Москву хочет обсудить с Владимиром Путиным вопросы, связанные с войной.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время поездки в Москву планирует передать российскому лидеру Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец, цитирует TASR. По его словам, Фицо также может получить от Путина информацию о том, как Кремль видит перспективы завершения войны.

"Я считаю, что сейчас необходимо общаться со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, и европейские политики должны позаботиться о том, чтобы быть за столом переговоров, где будет заключаться мирное соглашение", – заявил представитель словацкого МИД.

Он добавил, что в последнее время все больше политиков в Европе, в частности в Западной Европе, поддерживают идею переговоров с Путиным по поводу войны.

Фицо едет в Москву 9 мая

Напомним, что визит Роберта Фицо в Москву запланирован на 9 мая. Ожидается его встреча с Путиным, однако участия в военном параде словацкий премьер принимать не будет.

Ранее Фицо заявлял, что, несмотря на разногласия между ним и Зеленским по некоторым вопросам, обе стороны заинтересованы в сохранении дружеских отношений между Украиной и Словакией.

Кроме того, Фицо неожиданно заявил, что Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом Европейского Союза.

