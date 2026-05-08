Победитель 'МастерШеф' впервые за долгое время после мобилизации в ВСУ вышел на связь

Александр Зубко признался, что сейчас ему "не всегда легко".

Победитель 16-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Александр Зубко, который присоединился к рядам Вооруженных сил Украины (ВСУ), впервые за долгое время вышел на связь и рассказал о своем состоянии.

Кондитер из Винницы ответил на вопросы подписчиков Instagram в stories.

"Скажу честно, не всегда легко, но сейчас не сильно хочу в это углубляться. Просто работаю над собой, стараюсь принимать себя. Замечать только позитив в этом мире", - написал Зубко, оценивая свое ментальное здоровье.

Кулинар также поделился, что многие интересуются его самочувствием и признаются, что скучают по нему.

"Спасибо всем, кто пишет, интересуется и волнуется. Я в норме, делаю работу на пользу стране", - отметил он.

Напомним, как писал УНИАН, в марте текущего года Александр Зубко сообщил, что мобилизовался в ВСУ:

"В моей жизни произошли большие перемены. Я встал в ряды ВСУ. Прошел военные учения... Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но, несмотря ни на что, я здесь. Спасибо каждому, кто все время писал, за поддержку. Она очень важна".

