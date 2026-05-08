'Сделали с запасом жадности': стало известно о схеме изготовления новых вагонов из некачественного железа

Полиция Киева сообщила о подозрении трем бывшим должностным лицам вагоностроительного завода по делу о поставке некачественных пассажирских вагонов для Укрзализныци. Они изготовили вагоны с нарушением технологий и использовали некачественный металл, что привело к существенным дефектам конструкций и невозможности безопасной эксплуатации подвижного состава. Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов.

"Формально все прошло "по документам": тендер, контроль качества, подписи, оплата. А через несколько лет вагоны начали буквально разваливаться на куски. Убытки "Укрзализныци" превысили 64 млн грн", – отметил Сазонов.

Он также обратил внимание на контраст между старым и новым подвижным составом: по его словам, значительная часть старых вагонов после капитальных ремонтов продолжает безопасно эксплуатироваться десятилетиями, тогда как отдельные новые вагоны не выдерживают даже нескольких лет работы.

Видео дня

"Раньше делали с запасом прочности, а сейчас – с запасом жадности. Экономия на металле, технологиях, контроле качества. Главное – выиграть тендер и освоить деньги", – написал он.

По мнению Сазонова, проблема выходит далеко за пределы железнодорожной отрасли и касается общего состояния промышленности в Украине – ведь в стране годами разрушалась инженерная школа, система производственного контроля и промышленная культура.

"Мы почему-то решили, что можно бесконечно уничтожать промышленную культуру и систему контроля, а потом просто "купить новое". Но новое без нормального производства и специалистов превращается в декорацию", – отметил эксперт и подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны проблемы в транспортной и промышленной сферах становятся вопросом не только экономики, но и безопасности государства.

Вас также могут заинтересовать новости: