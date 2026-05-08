Что будет, если никогда не обновлять iPhone: эксперты назвали страшные последствия

Многие владельцы iPhone откладывают обновления iOS из-за нехватки памяти или страха столкнуться с багами после установки новой версии системы. Но эксперты предупреждают: полный отказ от обновлений может привести к серьезным проблемам – от уязвимостей безопасности до потери совместимости с приложениями.

Как отмечает портал BGR, Apple ежегодно выпускает крупные обновления iOS осенью, а в течение года – патчи безопасности и исправления ошибок. Размер таких обновлений может достигать 7-16 ГБ, поэтому пользователям зачастую приходится освобождать место на устройстве перед установкой.

Несмотря на неудобства, эксперты не советуют игнорировать апдейты. По их словам, без обновлений iPhone постепенно становится менее защищенным и теряет часть функциональности.

Каждое обновление iOS содержит исправления обнаруженных уязвимостей. Со временем злоумышленники обнаруживают новые способы обхода защиты iOS и без свежих патчей смартфон становится более уязвимым для атак, вредоносного ПО и утечки данных.

Специалисты отмечают, что устаревшая версия iOS делает смартфон более уязвимым для кибератак, утечек информации и вредоносного ПО. Особенно актуально это на фоне роста числа киберпреступлений и регулярных утечек пользовательских данных.

Помимо безопасности, обновления iOS приносят новые функции и исправления ошибок. Например, iOS 26.4 принесла новые смайлы и улучшила точность клавиатуры, а iOS 26.4.2 была сосредоточена на устранении багов и усилении защиты устройства.

Крупные обновления по традиции содержат еще больше изменений. Так, iOS 26 привнесла масштабный редизайн интерфейса Liquid Glass с полупрозрачными элементами, улучшенный Apple Intelligence, новый экран блокировки и обновленный Safari. Если пользователь отказывается от обновлений, все эти функции остаются недоступными.

Еще одна проблема – совместимость программ. Разработчики приложений постепенно прекращают поддержку старых версий iOS, поэтому через пару лет некоторые сервисы могут работать нестабильно или вовсе перестать запускаться.

Кроме того, устаревшая система может негативно сказаться на производительности устройства и стабильности работы приложений.

Почему iPhone тормозит после обновления

В сети до сих пор популярно мнение, что новые версии iOS специально замедляют старые устройства. Однако многие пользователи и эксперты утверждают, что чаще всего падение производительности после обновления временное и связано с переиндексацией системы в первые дни после установки.

При этом некоторые владельцы iPhone действительно жалуются на баги, повышенный нагрев и ускоренный разряд батареи после отдельных обновлений.

Тем не менее специалисты считают, что полностью отказываться от обновлений – плохая идея для большинства пользователей. Даже если пропускать отдельные крупные релизы ради стабильности, патчи безопасности лучше устанавливать регулярно.

