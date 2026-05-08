Авиационный коллапс: украинские дроны парализовали работу более десяти аэропортов РФ

В южных аэропортах России было задержано или отменено более 80 авиарейсов

Россия вводит ограничения на авиационное движение в южных регионах из-за удара БПЛА по диспетчерскому центру в Ростове-на-Дону, который ежедневно координирует полеты до двух тысяч гражданских рейсов. Об этом сообщает The Moscow Times.

Всего приостановлена работа 13 аэропортов – Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

По данным Ассоциации туроператоров России, задержано и отменено более 80 рейсов, а в ожидании вылета "застряли" не менее 14 тысяч пассажиров.

Согласно сообщению для пилотов NOTAM, небо над Югом РФ будет закрыто для использования гражданскими самолетами до 23:59 11 мая. Ограничения коснутся, в частности, транзитных рейсов, следующих через зону ограничений в другие страны.

Сейчас на юге России меняют процедуры управления воздушным движением и пытаются корректировать расписание рейсов.

О вынужденных изменениях в расписании уже сообщил российский "Аэрофлот": компания переносит время вылетов и отменяет часть рейсов. Аналогичные заявления обнародовали авиакомпании Nordwind, "Россия" и "Победа".

Ситуацию для россиян осложняет то, что удары происходят в майские праздники, когда многие жители РФ находятся в отпуске.

"Прошло уже 20 часов. Мы не спали, нас не кормили, воды нам не давали. Шикарный отпуск", – жалуются россияне, ожидающие свои рейсы в аэропортах.

Напомним также, что в ночь на 8 мая из-за атаки БПЛА ограничения на полеты вводились в аэропортах Перми, Уфы, Ижевска, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Самары и Ульяновска.

В Москве временно приостановил работу аэропорт Внуково. В Домодедово прием и отправка рейсов осуществлялись только по согласованию.

Перемирие на 9 мая – контекст

Впервые о возможной готовности России к перемирию на 9 мая российский лидер Владимир Путин заявил в конце апреля во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

В Кремле утверждали, что американский президент якобы поддержал эту инициативу.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в мире и ведет необходимую дипломатическую работу для достижения реального завершения войны.

В то же время Зеленский отметил, что со стороны Кремля не было даже имитационных попыток прекращения огня. По словам главы государства, сейчас российская армия продолжает наносить удары по украинским позициям.

