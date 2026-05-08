'Евровидение-2026': когда смотреть шоу и каковы шансы Украины сейчас

Представительница Украины выйдет на сцену во втором полуфинале.

Уже скоро состоится гранд-финал популярного международного песенного конкурса "Евровидение-2026", и станет известен его победитель.

Перед этим пройдут два полуфинала, во время одного из которых выступит представительница Украины - певица LELÉKA (настоящее имя - Виктория Лелека).

По прогнозам букмекеров, Украина пока держится на 11 месте в рейтинге шансом на победу около 2%.

Когда "Евровидение-2026"

"Евровидение 2026" пройдет в Вене с 12 по 16 мая 2026 года. Расписание конкурса:

первый полуфинал - 12 мая;

второй полуфинал - 14 мая;

гранд-финал - 16 мая.

Конкурс состоится на арене Wiener Stadthalle после победы Австрии на "Евровидении-2025".

Где смотреть "Евровидение-2026"

В Украине посмотреть трансляцию конкурса можно будет на телеканале "Суспільне Культура", на сайте "Суспільне Євробачення", YouTube-канале "Євробачення Україна", а также в приложении "Дія".

"Евровидение-2026" - Украина показала номер

Известно, что украинская певица выйдет на сцену во втором полуфинале, 14 мая, и будет выступать под номером 12.

На днях LELÉKA провела первую репетицию на сцене в Вене, и появились первые подробности, каким же будет ее выступление на конкурсе. Белый наряд, длинный подиум и интригующая игра со светом – лишь часть из первого описания номера представительницы Украины.

Как писал УНИАН, компанию певице на сцене составит бандурист Ярослав Джусь.

"Евровидение 2026" - фавориты букмекеров

Согласно обновленному рейтингу букмекеров, в тройке лидеров "Евровидения-2026" остаются:

Франция (34%)

Греция (13%),

Дания (11%).

