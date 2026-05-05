Этот рецепт тирамису ограничивается всего шестью основными ингредиентами и 20 минутами вашего времени. Он заметно проще классического варианта, но при этом сохраняет тот самый насыщенный вкус.

Как приготовить тирамису – рецепт простой и вкусной сладости

Тирамису – это классический итальянский десерт, известный во всем мире своей бархатистой текстурой и сочетанием сладкого крема с легкими кофейными нотами. Обычно он состоит из слоев печенья савоярди, пропитанного кофе, и нежного крема на основе маскарпоне, благодаря чему десерт получается довольно изысканным (по крайней мере, за пределами Италии).

В этой версии из журнала Express сохранился характерный вкус тирамису с маскарпоне и другими оригинальными ингредиентами, но процесс приготовления был значительно упрощен. Он не содержит яиц и подойдет тем, у кого есть ограничения в питании или аллергии.

Ингредиенты: 

  • печенье савоярди – 250 г;
  • один двойной эспрессо;
  • сыр маскарпоне – 250 г; 
  • сахарная пудра 90 г;
  • жирные сливки – 500 мл;
  • ванильный экстракт (по желанию) – 1 чайная ложка;
  • какао-порошок для посыпки.

Этот рецепт тирамису с маскарпоне – один из самых простых способов приготовления десерта с традиционными продуктами и в правильной консистенции. Перейдем к рецепту.

Как приготовить тирамису – рецепт за 20 минут

Сначала нужно приготовить кофе и полностью его остудить, чтобы затем обмакивать в него печенье. Пока кофе остывает, взбейте сливки до мягких пиков – массы, которая уже держит форму, но еще не превратилась в масло. 

После этого отдельно смешайте маскарпоне, сахарную пудру и ванильный экстракт до гладкой однородной консистенции.

Далее аккуратно соедините маскарпоновую смесь со взбитыми сливками, вводя ее постепенно и мягко перемешивая. 

Когда крем будет готов, быстро обмакните савоярди в остывший кофе и выложите первый слой в форму примерно 20×20 см. Затем распределите половину крема, добавьте еще слой печенья и завершите оставшимся кремом.

Готовый десерт нужно убрать в холодильник минимум на восемь часов, а лучше – на ночь, чтобы он хорошо пропитался и раскрыл вкус. 

Перед подачей наш минималистичный тирамису без яиц можно слегка посыпать какао-порошком. В итоге получается примерно шесть щедрых порций вкуснейшего десерта.

