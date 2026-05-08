Украинские звезды бьют тревогу из-за массовой 'зачистки' в Instagram

По этому поводу высказались актрисы Ольга Сумская, Анна Саливанчук и не только.

Украинские знаменитости жалуются на "исчезновение" десятков тысяч подписчиков в Instagram.

"Минус тысячи подписчиков за ночь… Чистка года от Instagram. Но все мои - со мной! Самые верные! Обнимаю каждого! Друзья, а что происходит? Я, кажется, ботов и неактивных сама почистила, убрала одним махом как-то 30 тысяч", - отметила украинская актриса Ольга Сумская, обращаясь к своей аудитории в Instagram.

При этом артистка поинтересовалась, у кого из ее подписчиков подобная ситуация.

На публикацию отреагировали и другие звезд. В частности, певица Ольга Цибульская написала, что тоже столкнулась с этой "зачисткой".

"У меня за ночь - 10 тысяч, а вчера - 29 тысяч", - написала исполнительница.

Высказалась по этому поводу и актриса Анна Саливанчук, которая к тому же, сообщила, у каких еще звезд резко уменьшилось количество подписчиков.

"У всех… У меня 8 тысяч ушло, у Притулы - 15 тысяч, у Сеничкина - 9 тысяч", - написала артистка.

Стоит отметить, что компания Meta пока официально не объясняла причины новой волны блокировок аккаунтов. В то же время иностранные СМИ предполагают, что ситуация может быть связана с внедрением новых инструментов искусственного интеллекта для выявления ботов и мошеннических схем.

